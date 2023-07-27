Альтернативная Олимпиада пройдет в Екатеринбурге в следующем году

Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Дерри Сити
КуПС
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Лех
Жальгирис К
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Аустрия
Борац Б-Л
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Дукаджини
Риека
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Целе
Витория Гимарайнш
34
Футбол. Еврокубки
27.07
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Бешикташ
Тирана
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Осиек
Залаэгерсег
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
27.07
КА Акюрейри
Дандолк
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Б-36
Хаверфордуэст
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Гент
Жилина
51
Футбол. Еврокубки
27.07
Фарул
Урарту
32
Футбол. Еврокубки
27.07
Ворскла
Дила
21
Футбол. Еврокубки
27.07
ЧФР
Адана Демирспор
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Базель
Тобол Кс
13
Футбол. Еврокубки
27.07
Дифферданж
Марибор
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
30
Футбол. Еврокубки
27.07
ПАОК
Бейтар И
00
Футбол. Еврокубки
27.07
Ференцварош
Шэмрок Роверс
40
Футбол. Еврокубки
27.07
Гзира Юнайтед
Дюделанж
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Юргорден
Люцерн
12
Футбол. Еврокубки
27.07
АПОЭЛ
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Кальмар
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
27.07
Ауда
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Виктория Пл
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
27.07
ЦСКА Сф
Сепси
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо Кт
Актобе
14
Футбол. Еврокубки
27.07
Кечкемет
Рига
21
Футбол. Кубок России
27.07
Краснодар
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
27.07
Буде-Глимт
Богемианс 1905
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Габала
Омония
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Ордабасы
Легия
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Алашкерт
Дебрецен
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Интер Э
Хайберниан
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Арарат-Армения
Арис
11
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
21Повелитель Большого шлема
27 июля, источник: ЕАН

Альтернативная Олимпиада пройдет в Екатеринбурге в следующем году

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: ЕАН

Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин отметил, что в Играх будет представлено 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Они продлятся 14 дней — с 15 по 29 сентября, с большим призовым фондом. Он подчеркнул, что есть запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры.

По данным «Матч ТВ», основную нагрузку примет на себя Москва — там пройдут соревнования по 22 видам спорта. В столице состоятся церемонии открытия и закрытия. Состязания по пяти видам спорта пройдут в Екатеринбурге.

Напомним, в 2023 году сразу несколько крупных спортивных соревнований проходят в столице Урала. Среди них — фестиваль по триатлону IronStar, российский чемпионат по прыжкам в воду и Международный фестиваль университетского спорта. Планируется, что участниками последнего станут около 4 тыс. человек, представители сборных команд вузов России и университетов зарубежных стран. Подтверждение уже получено от представителей 39 стран и 57 регионов России. Еще более 140 тыс. человек присоединятся к фестивалю в качестве гостей и зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

﻿

 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь