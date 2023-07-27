Альтернативная Олимпиада пройдет в Екатеринбурге в следующем году

Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин отметил, что в Играх будет представлено 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Они продлятся 14 дней — с 15 по 29 сентября, с большим призовым фондом. Он подчеркнул, что есть запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры.

По данным «Матч ТВ», основную нагрузку примет на себя Москва — там пройдут соревнования по 22 видам спорта. В столице состоятся церемонии открытия и закрытия. Состязания по пяти видам спорта пройдут в Екатеринбурге.

Напомним, в 2023 году сразу несколько крупных спортивных соревнований проходят в столице Урала. Среди них — фестиваль по триатлону IronStar, российский чемпионат по прыжкам в воду и Международный фестиваль университетского спорта. Планируется, что участниками последнего станут около 4 тыс. человек, представители сборных команд вузов России и университетов зарубежных стран. Подтверждение уже получено от представителей 39 стран и 57 регионов России. Еще более 140 тыс. человек присоединятся к фестивалю в качестве гостей и зрителей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-106879986&hd=2&id=456258965&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.