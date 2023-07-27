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21:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: книготорговцы Парижа отказываются уезжать с берегов Сены из-за ОИ-2024

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Парижские книготорговцы отказываются от переезда с берегов Сены по просьбе властей в связи с церемонией открытия летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Франс Пресс.

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Источник: Reuters

Префектура полиции Парижа считает необходимым «убрать» ящики, в которых торговцы продают подержанные книги, в целях обеспечения безопасности «места или события, подверженного риску террористических актов». Около 200 книготорговцев Культурной ассоциации книготорговцев Парижа не собираются переезжать.

«Мы главный символ Парижа, мы здесь уже 450 лет. Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется немного безумием», — сказал президент ассоциации Жером Калле.

По словам Калле, некоторые ящики просто невозможно перенести из-за их хрупкости, а их будущий ремонт он оценивает в 1,5 миллиона евро.

Церемония открытия Олимпиады впервые в истории состоится за пределами стадиона — на берегу Сены — 26 июля 2024 года. Рынок книжных магазинов в Париже является крупнейшей в мире ярмаркой под открытым небом. Книготорговцы работают на берегу Сены уже 450 лет и являются местной достопримечательностью.

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