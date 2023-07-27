СМИ: книготорговцы Парижа отказываются уезжать с берегов Сены из-за ОИ-2024

Префектура полиции Парижа считает необходимым «убрать» ящики, в которых торговцы продают подержанные книги, в целях обеспечения безопасности «места или события, подверженного риску террористических актов». Около 200 книготорговцев Культурной ассоциации книготорговцев Парижа не собираются переезжать.

«Мы главный символ Парижа, мы здесь уже 450 лет. Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется немного безумием», — сказал президент ассоциации Жером Калле.

По словам Калле, некоторые ящики просто невозможно перенести из-за их хрупкости, а их будущий ремонт он оценивает в 1,5 миллиона евро.