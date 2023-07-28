Поздняков считает, что на Олимпиаду в Париже смогут отобраться «считанные единицы» россиян

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Только «считанные единицы» российских спортсменов смогут отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В прошлом году министр спорта, он же глава НОК Украины (Вадим Гутцайт — прим. ТАСС), засыпал президента Международного олимпийского комитета и руководителей международных спортивных федераций гневными письмами, — сказал Поздняков. — В том числе практически с угрозами в адрес российских спортсменов, вплоть до кровавых расправ, в ответ на эти послания внятной реакции из Лозанны не последовало. Зато все русофобские требования были в итоге последовательно исполнены, невзирая на законы, мнение ООН, Олимпийскую хартию, здравый смысл, в конце концов. Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты».

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. Ранее в МОК заявили, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет.