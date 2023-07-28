МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?

Выступят россияне и белорусы на Азиатских играх — 2023 или нет — до сих пор большой вопрос. До их старта осталось меньше двух месяцев, при этом до сих пор непонятно, допустят ли спортсменов из этих двух стран до соревнований. И захотят ли россияне с белорусами ехать на турнир, где им откажут в медальной церемонии после победы.

К противоречивым новостям о приглашении на Азиаду добавляется и скандал вокруг Олимпийского совета Азии (ОСА) — главной спортивной организации континента. В его руководстве недавно прошли выборы, но их отказался признавать МОК. В чем суть претензий Международного олимпийского комитета, может ли ОСА существовать без руководителя? И как текущая ситуация может навредить планам России поехать в Азиатские игры в Китай?

Президент World Aquatics проиграл выборы сыну министра обороны Кувейта

МОК отказался признавать выборы президента Олимпийского совета Азии. Азиатские НОК избрали своим руководителем кувейтского шейха Талала Фахада аль-Ахмада ас-Сабаха. 58-летний шейх Талал победил своего соотечественника Хусейна Аль-Мусаллама, президента World Aquatics, на Генеральной ассамблее OCA в Бангкоке 24 голосами против 20. Но этическая комиссия МОК считает, что на выборах присутствовала коррупционная составляющая. В частности, на них влиял брат Талала — Ахмад Аль-Фахада Аль-Сабах. Последний возглавлял Олимпийский совет Азии практически 30 лет (до 2021 года) и вынужден уйти в отставку после того, как суд в Женеве признал его виновным в подделке документов и приговорил к 13 месяцам тюремного заключения.

Помимо своей роли как крупного спортивного чиновника, шейх Ахмад является заместителем премьер-министра и министром обороны Кувейта. Он лично отправился на выборы в столицу Таиланда, чтобы лоббировать интересы своего родственника, вопреки предупреждению главы комитета по этике МОК Пакеретта Жирара Заппелли. Ведь ситуация, когда вместо обвиняемого в коррупции организацию возглавляет его брат, действительно вызывает определенные вопросы. Заппелли считает, что поездка шейха Ахмада в Бангкок «может рассматриваться как вмешательство в деятельность ОСА». В результате ранее устранившийся от членства в МОК шейх был дисквалифицирован на три года, а его брату отказали в признании его должности.

Олимпийский спорт Азии контролирует одна семья почти полвека

«Было бы целесообразно рекомендовать Исполнительному комитету МОК не признавать эти выборы на данном этапе до тех пор, пока не будет проведен полный обзор соблюдения процесса и процедуры выборов», — звучит официальный пресс-релиз МОК. На период разбирательств Азиатский регион переходит под прямое руководство МОК. Лозанна будет контролировать большую часть финансов национальных комитетов Азии. А ведь деньги — это ключевой фактор любой политики.

Олимпийский совет Азии основан в 1982 году отцом шейха Ахмада Фахадом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Аль-Сабахом, который руководил организацией до своей смерти в 1990 году. Аль-Сабах был убит, защищая дворец Дасман в первый день иракского вторжения в Кувейт. А на следующий год в ОСА его сменил шейх Ахмад. То есть королевский дом Сабахов управляет олимпийским движением Азии уже на протяжении почти что 50 лет без перерыва. Попытка прервать единоличный контроль предприняли еще в ноябре 2018-го, когда шейх Ахмад приостановил свое членство в МОК и ушел с поста президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов после обвинения в подделке документов.

Скандал в Олимпийском совете Азии помешает поехать на Азиаду

Ахмад сразу дал понять, что сдаваться не собирается. Он подал апелляцию на решение суда первой инстанции и в настоящее время ждет его результатов. Тем не менее руководство МОК дало понять, что его исключат из комитета, даже если он выиграет дело. В Лозанне в принципе против передачи власти в ОСА по наследству. Особенно, когда сам шейх Ахмад, формально находящийся под санкциями МОК, находится в гостиничном номере прямо напротив зала, где заседает Олимпийский совет Азии и проводит кулуарные встречи с членами этого самого совета… Теперь МОК рекомендует членам национальных олимпийских комитетов воздержаться от любых контактов с шейхом Ахмадом Аль-Сабахом.

Как все эти страсти уровня «Игры престолов» затрагивают россиян и российский спорт? А дело в том, что кризис случился очень не вовремя. Статус пригласительной заявки на ближайшие Азиатские игры для атлетов из России и Белоруссии и так был под большим вопросом. Мало того что сами условия максимально строгие, вплоть до запрета на получение медалей, но и официальных подтверждений тому, что людей из Москвы и Минска ждут в китайском Ханчжоу, пока не было. Учитывая текущий скандал в Олимпийском совете Азии, можно предположить, что организаторы и вовсе откажутся от шага, связанного с политическими рисками. Вариант, при котором бразды правления в ОСА берет на себя Хусейн Аль-Мусаллам, россиян также навряд ли устроят. Подконтрольная ему World Aquatics отложила вопрос о допуске россиян и белорусов на старты под своей эгидой до конца года, несмотря на рекомендации МОК ослабить санкции. Есть ли тогда причины у Хусейна проявить лояльность к россиянам на Азиаде?