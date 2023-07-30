«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?

Затягивание решения о допуске российских атлетов к Олимпиаде-2024 привело к серии очень резких высказываний руководителей нашего спорта в отношении МОК и лично против руководителя этой организации Томаса Баха. Немец еще сильнее усугубил ситуацию, вмешавшись на стороне украинцев в скандал с рукопожатиями на чемпионате мира по фехтованию. В результате в нашей стране все громче голоса тех, кто предлагает перестать ломиться в закрытую дверь парижских Игр и разорвать отношения с международными олимпийским движением, продолжавшиеся более 70 лет — с 1951 года. Что мы приобретем и что потеряем в результате такого резкого шага?

Русофобские требования последовательно исполнены

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26 июля, ровно за год до старта Парижа-2024, Томас Бах объявил, что национальным олимпийским комитетам России и Белоруссии отказано в приглашении на ближайшую летнюю Олимпиаду. Пока что не окончательно, но конкретных сроков решения по данному взрывоопасному вопросу нет. Объяснения даны очень туманные и главное — непонятно юридическое обоснование поведения МОК. Российский и белорусские НОКи формально не отстранены, а значит, нет повода подвергать их дискриминации. Кроме «соображений целесообразности», которыми вместо законов теперь руководствуются многие западные организации.

В такой ситуации терпению многих руководителей нашего спорта приходит конец. «МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветают геронтократия и монополия избранных наций», — заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. «Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

«В новой объективной реальности оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну, а для всего остального — есть озабоченность, рекомендации и санкции, — написал в соцсетях глава ОКР Станислав Позняков, которого как бывшего фехтовальщика особенно задела ситуация с Ольгой Харлан на ЧМ-2023. — Маски сброшены, масок больше нет, можно уж даже не имитировать улыбки… Все русофобские требования последовательно исполнены. Невзирая на законы, мнение ООН, Хартию, здравый смысл, в конце концов… В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считаные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты».

Зачем лезть в окно после того, как указали на дверь?

Понятно, что Томас Бах сейчас вертится как уж на сковородке — западному лагерю он пытается объяснить про недопустимость дискриминации по признаку паспорта и несправедливость тотального бана россиян с белорусами. А нам рассказывает, что поехать в Париж-2024 под собственным флагом невозможно в принципе, более того — необходимо согласиться на дополнительные ограничения: запрет на выступление в командных дисциплинах, недопуск представителей ЦСКА и «Динамо», а также подписание декларации о «политическом нейтралитете».

Последнее точно является для наших спортивных властей красной линией, пересечение которой приведет к бойкоту Игр-2024, независимо от вердикта МОК. Но вот должны ли мы утереться и проглотить прочие незаконные ограничения? Особенно в условиях, когда Бах ведет себя словно карточный шулер — бесконечно откладывая решение «русского вопроса», что дает основания подозревать олимпийского лидера в желании «кинуть» нас в последний момент. Нет сомнений, что хитрый немецкий лис ждет перемен на геополитическом фронте, которые позволят ему выйти сухим из воды. Но должны ли мы сами уповать на милостыню от МОК в виде приглашения в Париж на унизительных условиях?

— Полноправных участников олимпийского движения не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Игры в Париже и на каких условиях, — заявил председатель политической партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), Сергей Миронов. — Лезть в окно, после того как указали — и не единожды — на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой — стратегия, провальная во всех смыслах. Поведение российских спортивных чиновников — это вообще какой-то бюрократический мазохизм: критикуя русофобскую политику МОК и международных спортивных федераций, они вместе с тем продолжают считать себя составной частью этой системы.

Прямая аналогия с фашизмом

Отношения между Россией и МОК последовательно разрушаются уже более семи лет — с тех пор, как Томас Бах на волне допингового скандала допустил дискриминационные решения международных федераций по отклонению заявок россиян на Олимпиаду-2016. Но до недавнего времени руководство нашего спорта старалось сдерживать радикальные настроения в сообществе и воздерживалось от жесткой критики МОК, надеясь, что со временем ситуация выправится. Однако становилось только хуже — в том числе по далеким от олимпизма причинам. И в данный момент нет сомнений, что мы близки к разрыву как никогда.

— Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию, — заявила в интервью «СЭ» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос? Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом. Но факты остаются фактами — блокировка наших СМИ и журналистов. Травля наших спортсменов, недопуск их на мероприятия. Это все и есть «решение вопроса».

Главный аргумент противников выхода России из МОК — бесповоротный разрыв с отлаженной десятилетиями системой мирового спорта приведет к огромным бедствиям. Под вопросом окажется наше членство в международных федерациях, решение организационных и юридических моментов, осуществление процесса допинг-контроля и еще масса различных нюансов. С другой стороны — мы сейчас и так сильно ограничены по многим позициям: не можем проводить международные старты, к чемпионатам мира и Европы допускаемся с грандиозными ограничениями (если вообще допускаемся), большая часть вопросов в федерациях решается без учета нашего мнения. И главное — политическая дискриминация воспринимается представителями западного мира как нечто само собой разумеющееся.

Сила — в правде

Оскорбиться в ответ на хамство и разорвать все отношениям с обидчиками — это абсолютно нормальная человеческая реакция. Но приемлемы ли бытовые эмоции в международных спортивных отношениях? Не на уровне обмена резкими заявлениями в СМИ, а в поступках, которые определят судьбу нашего спорта на десятилетия вперед. Ведь сейчас можно перечеркнуть целую эпоху. Более 70 лет мы были частью олимпийского движения. Можно сказать, что это важная часть нашей культуры.

Конечно, боссы МОК — люди практичные и даже в случае разрыва навряд ли отправят нас в «вечный бан». Если участие России снова станет для международного комитета выгодным, можно не сомневаться, что отношения немедленно восстановятся. С другой стороны, наивно думать, что кто-то на Западе заплачет в случае окончательного ухода России. Они худо-бедно справлялись полтора года без нас и на коленях за российскими деньгами и высококлассными соперниками из нашей страны точно не приползут.

И в этой связи разумным кажется думать хотя бы на шаг вперед. Допустим, мы пошлем МОК в голубую даль, откажемся ехать на Олимпиаду в Париж на неприемлемых условиях и заработаем восьмилетнее отстранение за бойкот. Что дальше? Готов ли наш спорт к автономному плаванию без «продажных международных структур». Да, мы запланировали целых три больших спортивных форума без участия МОК (Игры будущего, Игры БРИКС и Игры дружбы). Даст Бог, это выльется во что-то долговременное, и вокруг России начнет формироваться некое альтернативное спортивное сообщество, вне политики и прочей мерзости.

Однако на все это могут уйти годы, если не десятилетия, а разорвать отношения с МОК мы собираемся уже сейчас. Быть может, кому-то кажется, что, не реагируя сейчас на издевательское поведение Баха и других западных спортивных чиновников, мы демонстрируем слабость. Однако надо помнить, что сила — не в том, чтобы на эмоциях разломать до основания то, что строилось десятилетиями. Сила, как известно, в правде. Ну и никто не отменял старинную китайскую мудрость: «Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага».