А может, к чёрту эту Олимпиаду? Что будет, если Россия выйдет из олимпийского движения

Спор об олимпийской судьбе России между депутатом Госдумы и экс-кандидатом в президенты страны Сергеем Мироновым и главой ОКР Станиславом Поздняковым разгорается всё жарче. Миронов призвал порвать с олимпийским движением и создавать другие международные структуры, Поздняков назвал оппонента «бестолковым депутатом».

Но актуальный вопрос повис в воздухе. Что же произойдет, если Россия действительно выйдет из олимпийского движения?

В истории уже были случаи, когда страны пытались проводить свои соревнования, по разным причинам конфликтуя с Международным олимпийским комитетом. В 1960-х Индонезия не пустила на Азиатские игры представителей Тайваня и Израиля и в результате получила бан от МОК. Страна решила организовать свои глобальные игры, на которые приехали ведущие спортивные державы — СССР, Япония, Китай. Но уже вторые подобные игры не состоялись, поскольку оказались никому не интересны.

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СССР из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе провёл «Дружбу-1984». Это была, по сути, разовая акция, призванная поддержать спортсменов, оставшихся без главных соревнований в жизни. Но ни СССР со своими союзниками, ни США со своими в 1980-м не объявляли о том, что намерены полностью порвать с олимпийским движением и создать какую-то альтернативу.

Альтернативу, призванную восстановить спортивные отношения между СССР и США, предложил основатель CNN Тед Тёрнер, по инициативе которого было объявлено о проведении Игр Доброй воли. Первые игры прошли в 1986-м в Москве и собрали суперзвёзд мирового спорта. В 1990-м в Сиэтле было уже не так помпезно и бомбически, а в 1994-м в Санкт-Петербурге в последний раз состоялись действительно представительные соревнования.

В Нью-Йорке в 1998-м стало понятно, что проект никому не нужен. Во многом по инерции в Брисбене в 2001-м Игры Доброй воли ещё провели, а в 2006-м в Финиксе их и проводить уже не стали. Зимние игры были проведены единственный раз — в 2000-м в Лейк-Плэсиде — и также свернулись.

Но в этом случае, опять же, никакого разрыва с олимпийским движением не было. На 2024-й в России запланировано проведение Игр БРИКС и Всемирных игр дружбы. Первые пройдут в июне, вторые — в сентябре. До Олимпийских игр в Париже и после них. На Олимпиаде-2024 участие России маловероятно, однако проводить альтернативу Играм в те же сроки — обречь себя на междусобойчик, который уже был в 2018-м среди тех, кого не пустили в Пхёнчхан.

Альтернативные Олимпиадам соревнования проводились более-менее регулярно, в том числе и в России. Однако заканчивалось всё одинаково. Это были разовые, а не регулярные проекты, к которым быстро терялся интерес. Потому что никто ещё не придумал такую альтернативу, которая стала бы популярнее Олимпиад. Одно дело — не ехать на Игры, но совсем другое — сказать, мол, ну её к чёрту, эту Олимпиаду, мы с этого дня будем проводить свой турнир.

И если решиться сначала сказать такое, а потом даже сделать, то нужно изначально и чётко представлять — а что дальше? Кажется, именно на этот вопрос сейчас в России никто не может дать ответ. Создать альтернативный Международному олимпийскому комитету институт в современных реалиях невозможно. Тогда следом за МОК нужно реформировать и все остальные мировые институты — ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и так далее. Потому что спорт живёт в этой системе, а не в параллельной вселенной.

Выйти можно, откуда угодно. Только обратно могут уже и не пустить.