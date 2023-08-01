А может, к чёрту эту Олимпиаду? Что будет, если Россия выйдет из олимпийского движения
Стоит помнить, что все попытки создать альтернативу Олимпийским играм заканчивались неудачей.
Стоит помнить, что все попытки создать альтернативу Олимпийским играм заканчивались неудачей.
Спор об олимпийской судьбе России между депутатом Госдумы и экс-кандидатом в президенты страны Сергеем Мироновым и главой ОКР Станиславом Поздняковым разгорается всё жарче. Миронов призвал порвать с олимпийским движением и создавать другие международные структуры, Поздняков назвал оппонента «бестолковым депутатом».
Но актуальный вопрос повис в воздухе. Что же произойдет, если Россия действительно выйдет из олимпийского движения?
В истории уже были случаи, когда страны пытались проводить свои соревнования, по разным причинам конфликтуя с Международным олимпийским комитетом. В 1960-х Индонезия не пустила на Азиатские игры представителей Тайваня и Израиля и в результате получила бан от МОК. Страна решила организовать свои глобальные игры, на которые приехали ведущие спортивные державы — СССР, Япония, Китай. Но уже вторые подобные игры не состоялись, поскольку оказались никому не интересны.
СССР из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе провёл «Дружбу-1984». Это была, по сути, разовая акция, призванная поддержать спортсменов, оставшихся без главных соревнований в жизни. Но ни СССР со своими союзниками, ни США со своими в 1980-м не объявляли о том, что намерены полностью порвать с олимпийским движением и создать какую-то альтернативу.
Альтернативу, призванную восстановить спортивные отношения между СССР и США, предложил основатель CNN Тед Тёрнер, по инициативе которого было объявлено о проведении Игр Доброй воли. Первые игры прошли в 1986-м в Москве и собрали суперзвёзд мирового спорта. В 1990-м в Сиэтле было уже не так помпезно и бомбически, а в 1994-м в Санкт-Петербурге в последний раз состоялись действительно представительные соревнования.
В Нью-Йорке в 1998-м стало понятно, что проект никому не нужен. Во многом по инерции в Брисбене в 2001-м Игры Доброй воли ещё провели, а в 2006-м в Финиксе их и проводить уже не стали. Зимние игры были проведены единственный раз — в 2000-м в Лейк-Плэсиде — и также свернулись.
Но в этом случае, опять же, никакого разрыва с олимпийским движением не было. На 2024-й в России запланировано проведение Игр БРИКС и Всемирных игр дружбы. Первые пройдут в июне, вторые — в сентябре. До Олимпийских игр в Париже и после них. На Олимпиаде-2024 участие России маловероятно, однако проводить альтернативу Играм в те же сроки — обречь себя на междусобойчик, который уже был в 2018-м среди тех, кого не пустили в Пхёнчхан.
Альтернативные Олимпиадам соревнования проводились более-менее регулярно, в том числе и в России. Однако заканчивалось всё одинаково. Это были разовые, а не регулярные проекты, к которым быстро терялся интерес. Потому что никто ещё не придумал такую альтернативу, которая стала бы популярнее Олимпиад. Одно дело — не ехать на Игры, но совсем другое — сказать, мол, ну её к чёрту, эту Олимпиаду, мы с этого дня будем проводить свой турнир.
И если решиться сначала сказать такое, а потом даже сделать, то нужно изначально и чётко представлять — а что дальше? Кажется, именно на этот вопрос сейчас в России никто не может дать ответ. Создать альтернативный Международному олимпийскому комитету институт в современных реалиях невозможно. Тогда следом за МОК нужно реформировать и все остальные мировые институты — ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и так далее. Потому что спорт живёт в этой системе, а не в параллельной вселенной.
Выйти можно, откуда угодно. Только обратно могут уже и не пустить.
Но в любом случае решать этот вопрос будет не Госдума и не ОКР.