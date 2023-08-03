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3 августа, источник: БЕЛТА

Минспорт: Несмотря на давление Запада, с нами хотят общаться, соревноваться и ездить к нам

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на давление Запада, с нами хотят общаться, соревноваться, ездить к нам. Об этом заявил в проекте БЕЛТА «Страна говорит» начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма, председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко.

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Источник: БЕЛТА

«Мы полностью придерживаемся основополагающих принципов олимпизма. Мы не вмешиваем спорт в политику. Игры стран СНГ открыты для всех. Что касается какого-то политического давления на другие государства, мне кажется, Международный олимпийский комитет уже однажды сел в лужу с этой историей, когда начали политизировать спорт, начали разваливать олимпийское движение. Оно сейчас уже трещит по швам. Это не просто какая-то крылатая фраза, это жизненные реалии. Они не знают, как из этой ситуации выкрутиться», — сказал Михаил Прокопенко.

По его словам, несмотря на западное давление, с нами хотят общаться, соревноваться, ездить к нам. «Мы готовы всех принимать, пожалуйста. Только не надо заниматься политизацией спорта, говорить, что белорусские и российские спортсмены какие-то иные. Мы такие же спортсмены, как и все, которые выходят и борются за медали, отстаивают честь своей страны. Это такой особый почерк со стороны западных стран, как они устраняют конкурентов. Это просто недобросовестно. Это возможность другим странам встать на пьедестал, но потом после такой победы приходит горькое послевкусие. Когда ты снижаешь уровень конкуренции, ты не растешь, не развиваешься. И их мнимые победители без участия России и Беларуси — это неполноценные победители. Если сравнивать медаль чемпионата мира с участием белорусов и россиян, ты можешь гордиться, что ты ее выиграл. А когда недобросовестно отстранили одних из сильнейших в мире спортсменов и ты повесил эту медальку — я уверен, что у каждого из этих спортсменов ощущение другое. Нет того драйва, эмоций. Хуже всего, что уровень чемпионатов упал», — отметил начальник управления.

«Я думаю, что время все расставит по своим местам. Вокруг нас объединяются страны, мы получили слова поддержки, и страны все больше и больше проявляют активность, чтобы участвовать не только в таких крупных мультиспортивных мероприятиях, как Игры стран СНГ, но и других чемпионатах, международных турнирах. Будем стараться из этих ситуаций выходить победителями, становиться еще сильнее. Я вижу обратный отклик от наших спортсменов, тренеров. У них дополнительная заряженность появилась. Сильные духом люди занимаются этими непростыми видами спорта (у нас не знаю какой вид спорта можно назвать простым). Это очень крепкие, сильные люди, а сейчас эта ситуация их только закаляет и, наоборот, мотивирует, чтобы доказывать уже не только себе, но и этим злопыхателям, что мы лучшие. И они это делают», — подчеркнул Михаил Прокопенко.

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