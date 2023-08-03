Минспорт: Несмотря на давление Запада, с нами хотят общаться, соревноваться и ездить к нам

«Мы полностью придерживаемся основополагающих принципов олимпизма. Мы не вмешиваем спорт в политику. Игры стран СНГ открыты для всех. Что касается какого-то политического давления на другие государства, мне кажется, Международный олимпийский комитет уже однажды сел в лужу с этой историей, когда начали политизировать спорт, начали разваливать олимпийское движение. Оно сейчас уже трещит по швам. Это не просто какая-то крылатая фраза, это жизненные реалии. Они не знают, как из этой ситуации выкрутиться», — сказал Михаил Прокопенко.

По его словам, несмотря на западное давление, с нами хотят общаться, соревноваться, ездить к нам. «Мы готовы всех принимать, пожалуйста. Только не надо заниматься политизацией спорта, говорить, что белорусские и российские спортсмены какие-то иные. Мы такие же спортсмены, как и все, которые выходят и борются за медали, отстаивают честь своей страны. Это такой особый почерк со стороны западных стран, как они устраняют конкурентов. Это просто недобросовестно. Это возможность другим странам встать на пьедестал, но потом после такой победы приходит горькое послевкусие. Когда ты снижаешь уровень конкуренции, ты не растешь, не развиваешься. И их мнимые победители без участия России и Беларуси — это неполноценные победители. Если сравнивать медаль чемпионата мира с участием белорусов и россиян, ты можешь гордиться, что ты ее выиграл. А когда недобросовестно отстранили одних из сильнейших в мире спортсменов и ты повесил эту медальку — я уверен, что у каждого из этих спортсменов ощущение другое. Нет того драйва, эмоций. Хуже всего, что уровень чемпионатов упал», — отметил начальник управления.