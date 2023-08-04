Большинство опрошенных французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде-2024 в Париже

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Жители Франции в целом равнодушно или скептически настроены в отношении предстоящих Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году. Согласно опросу компании Elabe, большинство респондентов опасаются проблем с безопасностью и транспортом, с которыми могут столкнуться в период Игр.

20% из 1 тыс. опрошенных признались, что «полны энтузиазма» по поводу предстоящего спортивного события. 48% заявили, что им все равно, а 32% подчеркнули, что настроены скептически. Причем среди именно жителей французской столицы, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, пессимистические настроения преобладают в 40% ответов.

Наибольшие, по мнению парижан, проблемы их ждут с транспортом: 67% считают, что Франция не будет готова принять огромный поток гостей в столицу. Если говорить о результатах по всей Франции, то обеспокоенность транспортными проблемами находится лишь на втором месте (58%), тогда как главные опасения связаны с обеспечением безопасности (63%). Наплыв туристов 50% считают в целом плюсом для страны, тогда как 49%, напротив, недовольны этим перспективами.

Уже имеющееся недовольство нынешним положением дел в транспортной сфере столичного региона и других принимающих городов лишь способствует росту скептицизма, отмечается в комментарии Института Монтеня к данному исследованию. «Людям не дают покоя неприятные воспоминания об инцидентах во время финала Лиги чемпионов 2022 года на стадионе “Стад де Франс”. Скептицизм населения, который более выражен в Парижском регионе, несомненно, объясняется повышенным осознанием трудностей передвижения, напряженностью на рынке жилья и опасением, что во время проведения мероприятий их образ жизни будет нарушен», — сказал глава отдела экономических проектов Института Монтеня Рафаэль Таванти Гезимиан.

И если 64% граждан уверены, что все олимпийские объекты будут сданы в срок, большинство сомневаются, что увидят их где-то, кроме как в телевизоре: по мнению 73%, стоимость билетов чересчур высокая, лишь 9% считают, что малообеспеченным гражданам оценить соревнования вживую позволят предложения по льготным тарифам. Кроме того, 68% опрошенных сказали, что считают стоимость организации Игр слишком высокой (в марте 2023 года сообщалось о €8,8 млрд без учета расходов на безопасность), 48% указывают на слишком большое влияние этого события на окружающую среду.