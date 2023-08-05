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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Запад хочет вычеркнуть конкурентов из мирового спорта, заявил Лукашенко

МИНСК, 5 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, вводя ограничения на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях, пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ проходит в комплексе «Минск-Арена» в субботу в столице Белоруссии. Игры стран СНГ в текущем году носят открытый формат — в них примут участие около 2,2 тысячи спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся по 20 видам спорта. Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии.

«Признателен главам стран — участниц СНГ, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправила — озлобленные, но бессильные, — убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы», — сказал Лукашенко в субботу в Минске на церемонии открытия Игр стран СНГ. «Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы», — подчеркнул глава Белоруссии.

Он обратил внимание, что на церемонии открытия Игр собирались тысячи человек и еще миллионы смотрят ее трансляцию, увидят прекрасную Белоруссию, ее самобытную культуру, традиции, героическую историю и чарующую природу.

«Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное — большой международный интерес к этим Играм», — заявил глава государства.

Он добавил, что на Игры в Белоруссию приехали свыше двух тысяч спортсменов из более чем 20 стран разных континентов.

«Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника», — сказал Лукашенко, отметив, что Белоруссия будет делать все для того, чтобы гостям Игр было комфортно, а соревнования стали настоящим символом дружбы, мира и созидания.

Лукашенко указал на то, что девиз Игр стран СНГ — «Сильный характер — яркая игра».

«Это не только про спорт, это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных — людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей», — заявил он, объявив вторые Игры стран СНГ открытыми.

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