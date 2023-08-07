Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
20
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Футбол. Кубок России
8.08
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
8.08
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
8.08
Спартак
Пари Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20Великий Буффон
10:04 (мск), источник: БЕЛТА

Участники II Игр стран СНГ сегодня разыграют награды в четырех видах спорта

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На спортивных аренах Беларуси сегодня продолжатся соревнования II Игр стран СНГ. Их участники разыграют награды в четырех видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Белта

Соревнования по легкой атлетике примет стадион «Динамо», метатели будут выявлять сильнейших на базе РЦОП на ул. Калиновского. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко спор за медали продолжат мастера пулевой стрельбы. В гомельском Ледовом дворце завершится турнир юных дзюдоистов, за награды поспорят команды. Ледовый дворец в Гродно вновь примет состязания по тяжелой атлетике.

В столичном спорткомплексе «Уручье» пройдут стартовые поединки по мини-футболу: Беларусь — Азербайджан, Россия — Кыргызстан. На арене СОК «Олимпийский» завершится групповой этап турнира по пляжному футболу. Сборная Беларуси, которая уже обеспечила себе путевку в полуфинал, встретится с командой Ирана. В Бресте пройдут очередные встречи гандбольных соревнований, в Орше продолжатся предварительные боксерские поединки, а в Могилеве будут соревноваться стрелки из лука.

II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2,2 тыс. атлетов, представляющих более 20 государств. Торжественная церемония закрытия пройдет 13 августа в «Минск-Арене».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь