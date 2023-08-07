Участники II Игр стран СНГ сегодня разыграют награды в четырех видах спорта

Источник: Белта

Соревнования по легкой атлетике примет стадион «Динамо», метатели будут выявлять сильнейших на базе РЦОП на ул. Калиновского. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко спор за медали продолжат мастера пулевой стрельбы. В гомельском Ледовом дворце завершится турнир юных дзюдоистов, за награды поспорят команды. Ледовый дворец в Гродно вновь примет состязания по тяжелой атлетике.

В столичном спорткомплексе «Уручье» пройдут стартовые поединки по мини-футболу: Беларусь — Азербайджан, Россия — Кыргызстан. На арене СОК «Олимпийский» завершится групповой этап турнира по пляжному футболу. Сборная Беларуси, которая уже обеспечила себе путевку в полуфинал, встретится с командой Ирана. В Бресте пройдут очередные встречи гандбольных соревнований, в Орше продолжатся предварительные боксерские поединки, а в Могилеве будут соревноваться стрелки из лука.