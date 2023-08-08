Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд атлетам из России

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в тексте.
В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии.
Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что договорился с Макроном о том, что позиция властей Франции совпадет с решением МОК относительно участия в Олимпиаде в Париже российских и белорусских атлетов.