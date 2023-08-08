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20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд атлетам из России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций, сообщается в Telegram-канале комитета.

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Источник: Twitter Даниила Медведева

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в тексте.

В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что договорился с Макроном о том, что позиция властей Франции совпадет с решением МОК относительно участия в Олимпиаде в Париже российских и белорусских атлетов.

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