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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

Участники II Игр стран СНГ сегодня разыграют награды в шести видах спорта

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники II Игр стран СНГ сегодня определят чемпионов и призеров в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В Минске главным событием сегодняшнего соревновательного дня станут медальные баталии турнира по пляжному футболу, который проходит на площадке СОК «Олимпийский». В решающем поединке за чемпионский титул встретятся сборные Беларуси и Ирана. За бронзу поспорят команды России и Омана. В столичном спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко станут известны победители в состязаниях по пулевой стрельбе.

В гродненском Ледовом дворце завершится турнир по тяжелой атлетике. Ожидается, что в весовой категории 109 кг за награды поборется олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов.

Медальные матчи гандбольного турнира пройдут в брестском спорткомплексе «Виктория», причем и у мужчин, и у женщин за золото сыграют белорусы и россияне. В Солигорске сильнейших в десяти весовых категориях определят мастера вольной борьбы. На могилевском стадионе «Спартак» станут известны первые чемпионы Игр по стрельбе из лука.

В Минске на базе БГУФК продолжатся соревнования по современному пятиборью. Во дворце спорта «Уручье» состоятся матчи турнира по мини-футболу: Азербайджан — Узбекистан, Беларусь — Кыргызстан. В Витебске пройдут первые поединки соревнований по таиландскому боксу, а в Орше продолжится боксерский турнир.

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