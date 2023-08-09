Участники II Игр стран СНГ сегодня разыграют награды в шести видах спорта

В Минске главным событием сегодняшнего соревновательного дня станут медальные баталии турнира по пляжному футболу, который проходит на площадке СОК «Олимпийский». В решающем поединке за чемпионский титул встретятся сборные Беларуси и Ирана. За бронзу поспорят команды России и Омана. В столичном спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко станут известны победители в состязаниях по пулевой стрельбе.

В гродненском Ледовом дворце завершится турнир по тяжелой атлетике. Ожидается, что в весовой категории 109 кг за награды поборется олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов.

Медальные матчи гандбольного турнира пройдут в брестском спорткомплексе «Виктория», причем и у мужчин, и у женщин за золото сыграют белорусы и россияне. В Солигорске сильнейших в десяти весовых категориях определят мастера вольной борьбы. На могилевском стадионе «Спартак» станут известны первые чемпионы Игр по стрельбе из лука.