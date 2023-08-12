Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в семи видах спорта

В Орше на ринге Ледового дворца боксеры определят сильнейших в 13 весовых категориях. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» станут известны первые чемпионы и призеры турнира по карате. В Брестском дворце водных видов спорта пловцы определят сильнейших в восьми дисциплинах. В Жлобине пройдут первые финальные схватки соревнований по самбо. Решающие поединки турнира по баскетболу 3×3 состоятся на кортах столичной «Палова-Арены», а в спорткомплексе «Уручье» определятся призеры состязаний по мини-футболу.