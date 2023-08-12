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09:52 (мск), источник: БЕЛТА

Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в семи видах спорта

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в предпоследний соревновательный день II Игр стран СНГ будут разыграны награды в семи видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

В Орше на ринге Ледового дворца боксеры определят сильнейших в 13 весовых категориях. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» станут известны первые чемпионы и призеры турнира по карате. В Брестском дворце водных видов спорта пловцы определят сильнейших в восьми дисциплинах. В Жлобине пройдут первые финальные схватки соревнований по самбо. Решающие поединки турнира по баскетболу 3×3 состоятся на кортах столичной «Палова-Арены», а в спорткомплексе «Уручье» определятся призеры состязаний по мини-футболу.

В турнире по современному пятиборью, который проходит на базе БГУФК в Минске, станут известны победители эстафет у мужчин и женщин.

В столичном Дворце спорта и «Чижовка-Арене» продолжатся матчи волейбольных состязаний. В Гродно состоятся очередные встречи соревнований по хоккею на траве. В Летнем амфитеатре Витебска пройдут полуфинальные бои мастеров таиландского бокса.

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