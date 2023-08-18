Губерниев: «Спортивная изоляция — путь в квасной, протухший тупик! Всем нормальным понятно?»

«Все правильно молвит Ольга Зайцева. Она свои олимпийские награды выиграла, а остальные должны лапу сосать?



Логика олимпийских чемпионов, которые против нашего нейтрального выступления, прекрасна! Им пенсии за олимпийское золото платят, у людей все неплохо, а наша молодежь… Да пофиг им на нашу молодежь, эти обойдутся без Олимпиад… Главное, мы-то свои Олимпиады уже выиграли, а дальше трава не расти… Прекрасно, замечательно, ура.



А вот я за нашу молодежь, которая должна развиваться и расти, и за наших молодых и не только спортсменов. Атлеты должны выступать, а квасные пуцреоты пусть пьют свой старый и прокисший квас.



Бестолковые не понимают, что юным спортсменам важны ориентиры. Им, юным, надо на кумиров равняться. А кумиры выступать должны. И еще поэтому мы на Матче показываем некоторые турниры без наших, чтобы все были в курсе, что там и как там. Спортивная изоляция — путь в квасной, протухший тупик. Всем нормальным понятно?» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.