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18:35 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «Спортивная изоляция — путь в квасной, протухший тупик! Всем нормальным понятно?»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, которая в интервью «Матч ТВ» заявила, что ехать на Олимпийские игры без флага и гимна нельзя.

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Источник: РИА "Новости"

«Все правильно молвит Ольга Зайцева. Она свои олимпийские награды выиграла, а остальные должны лапу сосать?

Логика олимпийских чемпионов, которые против нашего нейтрального выступления, прекрасна! Им пенсии за олимпийское золото платят, у людей все неплохо, а наша молодежь… Да пофиг им на нашу молодежь, эти обойдутся без Олимпиад… Главное, мы-то свои Олимпиады уже выиграли, а дальше трава не расти… Прекрасно, замечательно, ура.

А вот я за нашу молодежь, которая должна развиваться и расти, и за наших молодых и не только спортсменов. Атлеты должны выступать, а квасные пуцреоты пусть пьют свой старый и прокисший квас.

Бестолковые не понимают, что юным спортсменам важны ориентиры. Им, юным, надо на кумиров равняться. А кумиры выступать должны. И еще поэтому мы на Матче показываем некоторые турниры без наших, чтобы все были в курсе, что там и как там. Спортивная изоляция — путь в квасной, протухший тупик. Всем нормальным понятно?» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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