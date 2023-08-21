С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил
Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что организация больше не находится под санкциями за нарушения антидопинговых правил.
Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что организация больше не находится под санкциями за нарушения антидопинговых правил.
«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений», — цитирует Шойгу ТАСС.
Она также отметила, что, несмотря на все отстранения, у спортсменов в организации регулярно берут пробы, они их сдают максимально успешно.
Санкции от Международной федерации триатлона были введены 13 декабря 2021 года из-за многочисленных нарушений.
Ранее сообщалось, что россиянку Евгению Соловьёву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.