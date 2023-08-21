С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений», — цитирует Шойгу ТАСС.

Она также отметила, что, несмотря на все отстранения, у спортсменов в организации регулярно берут пробы, они их сдают максимально успешно.

Санкции от Международной федерации триатлона были введены 13 декабря 2021 года из-за многочисленных нарушений.