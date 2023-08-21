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13:01 (мск), источник: RT на русском

С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что организация больше не находится под санкциями за нарушения антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений», — цитирует Шойгу ТАСС.

Она также отметила, что, несмотря на все отстранения, у спортсменов в организации регулярно берут пробы, они их сдают максимально успешно.

Санкции от Международной федерации триатлона были введены 13 декабря 2021 года из-за многочисленных нарушений.

Ранее сообщалось, что россиянку Евгению Соловьёву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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