Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи из «Гарри Поттера» во время Олимпиады-80

Магия и спорт, мир волшебников и советские реалии — кажется, что это абсолютно несовместимые вещи. Однако, как показывают нейросети, они могли бы встретиться и даже вполне органично смотреться вместе.

Мы провели эксперимент и попросили искусственный интеллект Mijourney воссоздать магическую вселенную Гарри Поттера в атмосфере советской Олимпиады. Как выглядели бы Гарри, Гермиона, Рон и другие герои, если бы приняли участие в спортивных соревнованиях в восьмидесятых? Показываем.

Гарри Поттер

Источник: Midjourney

Гарри Поттер в этом удивительном совмещении двух миров выглядит как истинный атлет с душой волшебника. Он носит красно-золотую спортивную форму с узнаваемыми полосками, которая выгодно подчеркивает его стройную фигуру. В глазах Гарри виден дух соперничества и желание побеждать — наверное, даже в таких непривычных декорациях он проявит себя как Избранный.

Рон Уизли

Источник: Midjourney

Рон Уизли выглядит как истинный атлет советских времен — сосредоточенный, серьезный, с капельками пота на лице и медалью на груди. Его спортивная форма — про многослойность, комфорт и практичность. В магическом мире Рон приручил метлу, что сделало его неотразимым вратарем в квиддиче. Скорее всего, во время Олимпиады, по версии ИИ, зрители тоже взрываются аплодисментам каждый раз, когда он выполняет какой-нибудь финт.

Гермиона Грейнджер

Источник: Midjourney

Гермиона Грейнджер, символ интеллекта и усердия, выглядит уверенно в белой футболке и красной куртке с золотыми акцентами. Она и тут умело пользуется своей находчивостью, когда анализирует поле во время соревнований, готовая разгадать каждое движение противника и отреагировать с несомненной уверенностью.

Драко Малфой

Источник: Midjourney

Драко Малфой, как всегда, выглядит уникально. В его советской спортивной форме нет привычной элегантности, но небрежно намотанный шарф как бы намекает на аристократические корни. Драко выступает не только с гордостью, но и с упорством, и его холодный взгляд всегда готов найти в толпе зрителей своих преданных фанатов.

Полумна Лавгуд

Источник: Midjourney

Полумна Лавгуд, несмотря на красно-золотую спортивную форму, даже в СССР остается верной своему факультету Когтевран — ее выдает синяя мастерка. Полумна всегда следует своим идеалам и принципам и на соревнованиях занимает место в тренерском штабе. Она выступает как символ солидарности и дружбы, всегда поддерживая своих товарищей и стараясь сделать мир ярче и добрее.

Невилл Долгопупс

Источник: Midjourney

Невилл Долгопупс, также одетый в красно-золотую спортивную форму, демонстрирует свою устойчивость и решимость. Судя по травме на голове, Невилл выступает на Олимпиаде как боксер. По вселенной «Гарри Поттера» мы знаем, что он всегда готов доказать свою преданность и готовность сражаться за то, во что верит.

Хагрид

Источник: Midjourney

Хагрид остается непоколебимым гигантом даже в обтягивающем трико. Открытый взгляд и доброе мягкое лицо отвлекают внимание от грозной силы, которая таится в его мускулах. Хагрид выглядит как человек, готовый сразиться с любым вызовом на соревнованиях по тяжелой атлетике.

Ремус Люпин

Источник: Midjourney

Профессор Ремус Люпин, сочетая магию и спорт, представляет собой идеального союзника. В его лице видны умеренность и умение адаптироваться, а майка подчеркивает сильные руки — может быть, будь он повыше, то выступал бы на соревнованиях по баскетболу? Люпин всегда готов взять на себя ответственность и помочь команде добиться успеха.

Сириус Блэк

Источник: Midjourney

Крестный отец Поттера Сириус Блэк, несмотря на красно-золотую спортивную форму сборной, остается бунтарем, а его взгляд полон решимости. Но тренерская карьера немного усмирила его свободный характер и страсть к приключениям. Сириус — это душа команды, которая объединяет других спортсменов и вдохновляет их на новые свершения.

Альбус Дамблдор

Источник: Midjourney

Альбус Дамблдор в своей красно-золотой толстовке является символом мудрости. Его обаяние и авторитет помогают мудро управлять сборной, и все в команде полагаются на его безоговорочную поддержку. Директор Хогвартса Дамблдор даже в мире Олимпиады-80 выглядит как наставник и лидер, готовый предостеречь свою команду от неверных шагов и указать путь к победе.

Минерва Макгонагалл

Источник: Midjourney

Декан Гриффиндора и преподаватель трансфигурации Минерва Макгонагалл также величественно выглядит в красно-золотой спортивной форме СССР. Эти цвета отражают ее строгость и решительность. Макгонагалл — символ дисциплины и честной игры.

Аргус Филч

Источник: Midjourney

Школьный смотритель Аргус Филч, вне зависимости от формы и места действия, всегда выглядит как надзиратель. В его строго застегнутой красно-золотой спортивной одежде можно заметить нотки строгости и даже жесткости. Филч стремится поддерживать порядок и дисциплину на соревнованиях, всегда готовый наказать тех, кто нарушает правила, — такого безапелляционного рефери и врагу не пожелаешь.

Аластор Грюм

Источник: Midjourney

Мракоборец Грозный Глаз Грюм даже во время летней Олимпиады кутается в теплую куртку — былые травмы дают о себе знать. Он выглядит как непобедимый соперник, а за солнцезащитными очками скрывается взгляд, выражающий силу и амбиции. Грюм готов бросить вызов любому противнику на пути к победе, даже если придется применить стратегическую хитрость.

Квиринус Квирелл

Источник: Midjourney

Бывший профессор Защиты от темных искусств, который скрывал у себя на затылке Волан-де-Морта, всегда вызывает подозрения и заставляет думать о его темных намерениях. Квиринус Квирелл — это мастер маскировки, и его взгляд всегда полон скрытых планов и интриг. Какие схемы и обманные маневры он приготовил на этот раз?

Северус Снейп

Источник: Midjourney

Профессор Зельеварения Северус Снейп в мире советской Олимпиады предстает футбольным тренером. В своей черной куртке он выглядит как настоящий стратег и мастер тактики. Его статная фигура транслирует авторитет и лидерские качества: Снейп всегда готов разработать гениальные стратегии и вдохновить команду на победу, а его преданность спорту не подвергается сомнению.

Волан-де-Морт

Источник: Midjourney

Волан-де-Морт даже в спортивном контексте остается темной и таинственной фигурой, стоящей в задымленном крытом зале. В его взгляде видны власть и амбиции. Он готов использовать любые средства, чтобы добиться победы, — и никаких интервью в конце он давать точно не будет.