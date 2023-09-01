В Германии, Норвегии и Австралии сокращают расходы на большой спорт. Выгодна ли подобная стратегия?

В немецком спорте разразилась интересная дискуссия — Конфедерация олимпийского спорта Германии планирует бессрочные акции протеста на фоне планов федерального планирования по сокращению поддержки спорта. Для этого конфедерация собирается начать активную пиар-кампанию в соцсетях, цель которой — убедить людей в важной роли спорта для общества. Локальный скандал тем временем открыл глаза на проблемы не только Германии, но и многих других стран западного мира, где профессиональный спорт — часто дело обеспеченных семей и вид досуга, нежели социальный лифт.

Германия на фоне падения результатов олимпийцев лишает их финансовой поддержки

Сразу 87 тысяч спортивных клубов Германии, объединенных Конфедерацией олимпийского спорта страны (DOSB), выступили против планов федерального правительства сократить расходы на спорт. Сокращения коснутся уже участников Олимпиады и Паралимпиады в Париже. Кроме того, на 20 процентов планирует уменьшить дотации из бюджета для Института прикладных тренировочных наук (IAT) и Института исследований и разработок спортивного оборудования (FES), которые обеспечивают научную и техническую поддержку спорта в Германии. «Спорт высших достижений приносит неоценимую помощь для нашей страны. Если хотите, то — добавленную стоимость всему обществу», — заявил президент конфедерации Томас Вейкерт, сделавший данные о сокращении расходов на спорт публичными. Вейкерт считает, что взамен на небольшие (в сравнении с другими статьями бюджета) государственные инвестиции спорт приносит заметный положительный эффект для всего общества.

«В отличие от политиков, спортсмены отрабатывают каждый цент», — добавил он. Стоит отметить, что немецкий спорт и так переживал не лучшие времена. На Олимпиаде в Токио Германия завоевала всего 10 золотых медалей. Это антирекорд со времен 1992 года, когда немецкая сборная впервые со времен Второй мировой войны соревновалась вместе, а не была разделена на ГДР и ФРГ. На недавнем чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште немцы также не радовали болельщиков — единственную медаль сборная ФРГ взяла в один из последних дней турнира. «Сейчас явно не тот момент чтобы сокращать бюджетные расходы. На носу Олимпиада, она пройдет в Европе. Другие страны вкладывают колоссальные ресурсы в поддержку олимпийцев, мы о таком и не просим. Но нас хотят лишить последнего», — продолжает Вейкерт.

Немецкие спортсмены на Олимпиаде-22 в Пекине | Источник: AFP 2023

Бюджет на спорт в ФРГ сократят почти на 30 миллионов евро

Статью бюджета на спорт Федерального министерства внутренних дел и общества (BMI) предполагается в следующем году сократить на 10 процентов — с 303 миллионов евро (328 миллионов долларов США) до 276 миллионов евро (299 миллионов долларов США). «Перед выборами нас уверяли, что правительство будет создавать лучшие условия для спорта, в том числе спорта высших достижений. Но мы видим на практике, что они только ухудшаются», — отметил исполнительный директор DOSB Торстен Бурместер.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию Томас Вейкерт со своей конфедерацией пытается переманить на свою сторону общественное мнение. Для этого он запустил открытую кампанию «Спорт — это добавленная стоимость», которая мотивирующими роликами про достижения немецких олимпийцев и паралимпийцев в соцсетях должна убедить людей в поддержке спортсменов национальной команды.

Время для действий еще есть, итоговый вариант бюджета бундестаг согласует в середине — конце октября. «Мы должны понимать, как взаимосвязаны успехи на высшем уровне и низовой спорт, — парирует немецким чиновникам Вейкерт. — Разговоры о переводе фокуса внимания на массовый спорт — это популизм. Чемпионы вдохновляют миллионы на занятия спортом, это цвет нации и образец для подражания».

Надо отметить, что и раньше в Германии не сказать, что уделяли много внимания спорту со стороны государства. К примеру, фигурное катание поддерживали по остаточному принципу. Даже у великой Алены Савченко возникали финансовые проблемы, особенно когда появилась необходимость перевозить из Франции нового партнера — Бруно Массо. Французская сторона при смене гражданства затребовала компенсацию, и Алена с Бруно выплачивали ее самостоятельно — пришлось даже подключать фанатов и объявлять сбор средств в интернете.

Рубен Бломарт и Алиса Ефимова | Источник: AFP 2023

От безысходности талантливые спортсмены вынуждены завершать карьеру

Что и говорить про спортсменов калибром пониже, например, про бывшую российскую фигуристку Алису Ефимову. Ее партнер Рубен Бломарт завершил карьеру как раз из-за финансовых сложностей. «Я вынужден был оплачивать постановку программ, тренировочные сборы и поездки на соревнования, — рассказывал Рубен. — Организовывать краудфандинг на новый сезон точно не входит в мои планы».

Сторонники подобного подхода скажут, что профессиональный спорт — это бизнес. И спортсмены должны зарабатывать самостоятельно, например, через спонсорскую помощь и рекламные контракты. В этом есть доля истины, однако если полностью отпустить спорт в рынок, то на плаву останутся только самые популярные виды. Фигурное катание в Германии в их число не входит, и без государственной поддержки уровень фигуристов будет совсем плачевным. Другой вопрос, нужны ли сейчас немецкому государству победы профессиональных спортсменов в принципе.

Германия — не единственная страна западного мира с похожей проблемой. К примеру, согласно последним данным, почти половина элитных спортсменов Австралии живут за чертой бедности. Эта черта, конечно, весьма высока, проблемными считаются цифры годового дохода менее 23 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей по текущему курсу). Однако для чемпионов мира и Олимпийских игр цифры действительно не соответствуют их уровню. В результате, по данным опроса, проведенного Фондом поддержки олимпийцев Австралии, как минимум каждые двое из трех элитных австралийских спортсменов в возрасте от 18 до 34 лет задумывались о том, чтобы бросить спорт. А зачем тратить ресурсы своего организма, когда можно заработать большие деньги в найме или бизнесе? Популярность спорта — также не панацея. Главное достояние Норвегии — лыжный спорт — тоже страдает от нехватки средств.