Ирина Винер: Олимпийские игры изжили себя, надо развивать альтернативные турниры

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили», — сообщила госпожа Винер в ходе презентации своей автобиографии (цитата по «Матч ТВ»).

Главный тренер российских художественных гимнасток уточнила, что одной из альтернатив Олимпиаде станут Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве в 2024 году. По словам Ирины Винер, о готовности принять участие в них уже заявили представители 137 государств. Также госпожа Винер призвала активно организовывать и другие международные соревнования, в том числе «на площадках ШОС и БРИКС».

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября. В марте МОК с оговорками рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле глава МОК Томас Бах подтвердил, что Россия не будет приглашена на летние Игры.