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20:43 (мск), источник: ТАСС

Бах назвал невозможным требование Украины изолировать мировой спорт от россиян

Глава Международного олимпийского комитета отметил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нарушает права человека и Олимпийскую хартию.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 4 сентября. Мировой спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, как бы этого ни хотело правительство Украины. Об этом в интервью телеканалу CNBC TV18 заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», — сказал Бах, отметив, что отстранение российских спортсменов нарушает права человека и Олимпийскую хартию.

Глава МОК прокомментировал участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также их возможное участие в Олимпийских играх в Париже. «Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней, но, я думаю, у вас есть четкое представление о том, как мы видим это в рекомендациях, которые мы даем международным федерациям, то есть никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии. При этом мы предоставили возможность спортсменам соревноваться как индивидуальным и нейтральным спортсменам, но не как представителям своей страны», — подчеркнул Бах.

«Это система, которую мы сейчас видим работающей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Украинская сторона не рада этому на 100%, но они это приняли, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Поэтому я возвращаюсь к ценностям, потому что они лежат в основе нашего решения», — добавил он.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Позднее МОК отказался приглашать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату — 26 июля.

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