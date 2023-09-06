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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Министерстве спорта заявили, что Россия пропустит Олимпиаду в большинстве видов

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о подготовке к возможному участию в Олимпиаде-2024.

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«Эти две программы (по участию россиян в Олимпиаде) еще работают, есть несколько планов, сейчас работает план Б. Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

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