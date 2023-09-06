Исинбаева поймала новую волну ненависти. Ее призывают уйти из МОК

Огромные репутационные проблемы, которые создала сама себе легендарная российская легкоатлетка Елена Исинбаева благодаря необдуманным словам в соцсетях, не останавливают рекордсменку мира по прыжкам с шестом. Она продолжает публиковать неоднозначные сообщения, провоцируя ими новый хейт. Совершенно некстати для 41-летней экс-спортсменки подоспела и официальная публикация о том, что после проверки «политической нейтральности» россиянка сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Это вызвало новый прилив энтузиазма критиков звездной эмигрантки. Увы, вся эта история — прекрасная иллюстрация вечной истины о том, что от любви до ненависти один шаг.

К какой части мира она себя относит?

О том, что Исинбаева успешно прошла проверку на «политическую нейтральность», которую в нарушение Олимпийской хартии устроила этическая комиссия МОК, было известно еще в середине июля. Елена сама написала об этом в скандальном сообщении о «номинальной службе» в российской армии, которое вызвало бурную реакцию в нашем обществе. Однако новости в нынешнем информационном пространстве живут максимум пару дней, а многие их потребители забывают прочтенное уже через 10 минут. Поэтому запоздавший пресс-релиз МОК на данную тему стал поводом для новых нападок на двукратную олимпийскую чемпионку, хотя ничего нового в этой сфере с июля не случилось.

Зачинщиком резких выступлений на сей раз стал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, фактически обвинивший спортсменку в предательстве Родины. «Исинбаева, чтобы сохранить место в МОК, плюнула на Родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно, — заявил политик в интервью Газете.ру. — Она там представляет себя и себе подобных — но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека Исинбаевой. Она сказала, что она человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит».

Кроме того, депутат призвал олимпийскую чемпионку, уехавшую в Испанию, добровольно покинуть ряды МОК. «Мои интересы как гражданина России она там точно не представляет, — считает Хамзаев. — Вообще, Елена и до этого не была замечена в международной повестке с точки зрения опеки над российскими спортсменами. Кого она там защищала? Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил. Но она понимала, что, если она это скажет, ей будет гарантировано место. Если бы она не прокомментировала, мог бы стоять вопрос о ее выдворении оттуда».

Острая реакция

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году, пообещав в том числе бороться за права российских спортсменов, которые тогда сильно ущемлялись на фоне допингового скандала. Вскоре после этого Елена ушла в декрет и уменьшила свою общественную активность. В 2021 году олимпийская чемпионка попыталась вернуться на орбиту большой спортивной политики, выдвинувшись на пост председателя комиссии спортсменов МОК, однако уступила в голосовании финке Эмме Терхо. Кстати, последняя недавно жаловалась, что россиянка в работе комиссии практически не участвует. В Олимпийском комитете России, куда Елена входит благодаря своей должности в МОК, также отмечали, что давно не видели Исинбаеву на своих заседаниях.

Отъезд звезды спорта на Запад в разгар геополитического конфликта сильно ударил по имиджу великой спортсменки, а неудачные высказывания про космополитизм и «номинальную службу» подогрели хейт. Многие представители нашего спортивного сообщества призывали прекратить травлю атлетки, которая в свое время много сделала для нашей страны. Но каток было уже не остановить. Хотя, казалось бы, в тот момент, когда Елену несправедливо не включили в список главных героев в истории чемпионатов мира по легкой атлетике, все российские болельщики должны были встать на ее сторону.

Сама Исинбаева, скорее всего, остро переживает унижение со стороны World Athletics, публикуя в соцсетях довольно странные сообщения. Например, однажды она написала философское: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами». А еще опубликовала фото с напоминаем о своем рекорде 2009 года (5,06), подписав снимок «До сих пор непоколебим» почему-то по-английски и по-испански, без перевода на русский. И в итоге поймала новую волну критики от русскоязычных подписчиков.

Выполнить предвыборные обещания

Отозвать Исинбаеву из МОК в данный момент невозможно. Члены этой организации по традиции не являются представителями конкретных стран, а наоборот — представляют комитет на своей родине. Как можно сделать это в случае с Еленой, проживающей за границей, не совсем понятно. Однако членство в олимпийской структуре — именное и в данном случае ограничено сроком в восемь лет. Уйти раньше можно только по собственному желанию или отправиться в изгнание решением коллег за какую-то ужасную провинность. Однако в данный момент ломать копья вообще нет смысла, поскольку полномочия легкоатлетки истекают меньше чем через год — в августе 2024-го.

— Елене Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов, — заявил РИА «Новости» олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — На сегодняшний день все, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой. Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит.

— Моя позиция, чтобы Исинбаева защищала всех спортсменов и все были в равных условиях, будь то российские спортсмены, украинские, итальянские, американские, французские, — рассказал в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. — Для этого ее в принципе и выбрали все спортсмены с подавляющим преимуществом. Надеюсь, она займет там активную позицию. А на данный момент, конечно, права российских спортсменов ущемляются.

В общем, времени в МОК у Елены осталось мало, но шанс выполнить предвыборные обещания и заодно ответить своим критикам в России у нее в общем-то есть. Например, на сессии МОК 12—13 октября 2023 года в индийском Мумбае. Однако для этого надо хотя бы начать посещать заседания, а не только публиковать посты о своем незаслуженно забытом месте в истории спорта.