Макроново дело. Готовы ли наши спортсмены унижаться ради олимпийской мечты?

До старта летних Олимпийских игр в Париже осталось меньше года, и приглашения на это мероприятие от Международного олимпийского комитета до сих пор не получили представители трех стран. С Гватемалой всё понятно — Национальный олимпийский комитет этой страны временно отстранен от членства в МОК из-за вмешательства в его деятельность государства. Это предполагает невозможность участия спортсменов из этой страны в Олимпиаде.

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Точно так же не приглашены на летние Игры-2024 и атлеты из России и Белоруссии, хотя статус Олимпийского комитета России (ОКР) и Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии не менялся. Никаких ограничений или санкций именно на эти организации не наложено. И, тем не менее, 26 июля — ровно за год до начала парижской Олимпиады, когда во всех странах получили письмо от МОК — почтовые ящики ОКР и НОК Белоруссии оказались пусты.

При этом где-то в течение полугода до этой даты президент МОК Томас Бах регулярно выходил в информационное пространство с тезисами, которые вроде бы свидетельствовали о том, что в МОК не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Права человека, позиция специального докладчика ООН, недопустимость дискриминации в положениях Олимпийской хартии — обо всем этом лидер международного олимпийского движения говорил, когда усиленно намекал на то, что российским и белорусским спортсменам надо разрешить выступать на Играх в Париже.

Однако об этом не объявлено до сих пор. Хотя в большинстве летних видов спорта на данный момент вернули российских и белорусских спортсменов на международную арену или хотя бы приняли решения по этому поводу. Безусловно, инертность и стремление оглядываться друг на друга — это свойства, присущие всем чиновникам. И по этой причине от документа на бумаге до собственно появления спортсмена из России и Белоруссии на площадке (помосте, ковре и т. п. ) — долгий путь. Но, тем не менее, среди руководителей крупных федераций только президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу держит оборону, не допуская россиян и белорусов до соревнований даже в нейтральном статусе. И будет ее держать, судя по всему, до последнего.

Ну, а в целом, как сообщили на заседании коллегии министерства спорта России на этой неделе, в 26 олимпийских видах спорта из 39 наши атлеты допущены до соревнований. В восьми принимают в них участие — это спортивная борьба, гребной спорт, велоспорт, фехтование, тхэквондо, дзюдо, теннис и бокс. В остальных критерии допуска либо еще не выработаны, либо объявлены, но являются слишком жесткими для того, чтобы российские спортсмены могли им соответствовать. Как сообщил на том же мероприятии заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, есть понимание, что в большинстве видов спорта россияне на Олимпиаде выступить не смогут, но над теми дисциплинами, где есть шансы принять участие, ведомство работает.

Но результаты этой работы получаются довольно странными. МОК выступает за верховенство прав человека и Олимпийской хартии, то есть там на словах готовы видеть россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже. У нас, несмотря на отдельные резкие высказывания, в основном, также преобладает взвешенная позиция — от участия в международных турнирах никто не отказывается и спортсменам этого делать не запрещает. Вот и Минспорт в очередной раз высказался о том, что с российской стороны опускать перед атлетами шлагбаум перед дорогой во Францию никто не будет. И всё же дорога эта пока закрыта — с той стороны на КПП тишина. Хотя возможностей принять решение, которого ждут все, достаточно — например, исполком МОК заседает на этой неделе.

Могут ли всё еще продолжаться между российской стороной и МОК переговоры? Безусловно. И ясно, что там обсуждают — критерии допуска, которые наши руководители не раз называли дискриминационными и политизированными. Причем понятно, что нейтральный статус сам по себе для наших спортивных властей не красная линия. Без флага и гимна российские спортсмены уже выступали на трех последних Олимпиадах, да и сейчас на международных турнирах они в таком формате участвуют.

Вот критерии недопуска по отношению к армии и службам безопасности, который МОК выкатил в марте, — с этим сложнее. Одни российские атлеты на Олимпиаду могут поехать, другие, которые от первых отличаются только клубной принадлежностью, нет. Это прямой путь к расколу в нашем спортивном сообществе. Но, вероятно, и это вопрос, подлежащий обсуждению. Не стал же МОК, настаивающий на одинаковых критериях что для спортсменов, что для чиновников, отстранять от работы Елену Исинбаеву. Хотя в Лозанне сидят не дураки и понимают, что такое ходить по мероприятиям и на встречи с руководством государства в военной форме. Хоть пять раз потом назови это «номинальным отношением к армии» — оно таковым всё равно не станет.

Есть и еще одна причина, по которой в МОК тянут. Правда, ее вслух не особо произносят, а если это и происходит, то в зашифрованном виде. В МОК «отслеживают ситуацию “в поле”. Бах на это не раз намекал, говоря о непредсказуемом будущем. Правда, непонятно, чего именно он ждет. Очевидно, что на Западе в ближайшее время ни при каких обстоятельствах не отменят антироссийские санкции. А это значит, что позицию по нейтральному статусу для российских и белорусских спортсменов политически ориентированный именно на ту сторону света МОК ослаблять не станет.

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Да и в целом, если пару месяцев назад казалось, что участие спортсменов с российским и белорусским паспортами в Играх вопрос решенный, то сейчас, по ощущениям, есть сомнения. Пока МОК «отслеживает ситуацию», шансов квалифицироваться на Олимпиаду у россиян и белорусов становится всё меньше. А в каких-то видах спорта они исчезают в принципе. Вдобавок произошла весьма показательная история — МОК не допустил сборные России и Белоруссии на Азиатские игры. Хотя в Китае спортсменов были рады принять без всяких ограничений и деклараций.

Ну и наконец, на этой неделе подоспело свежее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, тоже говорящее само за себя. «На Олимпиаде в Париже не может быть российского флага», — подчеркнул в интервью изданию L'Equipe человек, руководящий государством с официальным лозунгом «свобода, равенство, братство». Вдобавок забыв, что вообще-то данный вопрос — не его, Макроново, дело. Потом президент Франции сделал вид, что об этом быстро вспомнил, и выразил полное доверие в этой области Баху. Что ж, ясно-понятно, мы и так не сомневались, что президент МОК не особо самостоятелен в своих решениях.

Высказался Макрон и относительно присутствия российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе — и опять же сделал это в категоричной и далекой от собственной нейтральности форме. «Олимпийское движение должно решить, какое место предоставить тем российским спортсменам, которые, возможно, готовились целую жизнь и могут быть сами жертвами режима», — что это, если не формулировка собственного критерия допуска до Игр в Париже? А в глобальном плане — та самая политизация международного спорта, приведшая к деградации МОК, о которой в августе говорил президент России Владимир Путин?

При этом раньше Бах очень хвалил президента Франции за то, что он подчеркивал — спортсмены из всех стран, в том числе воюющих, должны иметь право соревноваться на мировых аренах. Теперь же Макрон призывает искать «баланс» и призывает Украину к «пониманию». Хотя очевидно, что этого он не дождется. Как призывают оттуда к бойкоту соревнований с россиянами — так это и делают. А заодно ищут (и находят) поддержку у северных соседей. Что, конечно, особый феномен — как ареал антироссийского радикализма в спорте сформировался по климатическому критерию.

Но сейчас не об этом. А о том, что из всего этого следует: если атлеты из России и Белоруссии окажутся на Олимпиаде, то они будут там людьми второго сорта. Не хочется вспоминать самые печальные примеры сегрегации в мировой истории, но очевидно, что в их ряду стоит и нынешнее отношение со стороны МОК и ряда международных федераций к нашим спортсменам. Особенно на фоне с большим успехом прошедших Игр стран СНГ в Минске и Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, где участвовали представители десятков стран, которых не делили на «хороших» и «нейтральных».

И пока МОК под дудку западных политиков «ищет баланс», российским и белорусским атлетам полезно было бы в свободное от тренировок время поразмышлять обо всем происходящем в мировой спортивной политике. А именно — ответить на вопрос, стоит ли их олимпийская мечта таких унижений.