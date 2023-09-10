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20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поздняков жестко отреагировал на действия МОК

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал свое отсутствие в составе комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе прогнозируемым ответом на критику политики по нейтрализации российских спортсменов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее МОК на официальном сайте опубликовал списки членов комиссии организации по олимпийской программе. Поздняков не вошел в ее состав. Также бывший глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин не был включен в состав комиссии по маркетингу, а экс-генсек ОКР Анастасия Давыдова — комиссии по олимпийскому образованию.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков.

Глава ОКР впервые вошел в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков также числился. Как отмечает портал Inside the Games, глава ОКР, судя по всему, был заменен Джеки Коуэн, первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки, это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365, которая отвечает за стратегическое развитие МОК и направлена на усиление роли спорта и олимпизма в обществе как важных факторов достижения целей ООН в области устойчивого развития.

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