Поздняков жестко отреагировал на действия МОК

Ранее МОК на официальном сайте опубликовал списки членов комиссии организации по олимпийской программе. Поздняков не вошел в ее состав. Также бывший глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин не был включен в состав комиссии по маркетингу, а экс-генсек ОКР Анастасия Давыдова — комиссии по олимпийскому образованию.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков.

Глава ОКР впервые вошел в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков также числился. Как отмечает портал Inside the Games, глава ОКР, судя по всему, был заменен Джеки Коуэн, первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки, это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.