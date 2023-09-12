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20:43 (мск), источник: Sport24

«Как Путин скажет». Ирина Винер — об участии россиян на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможное участие отечественных спортсменов на Олимпийских играх-2024.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России должна руководствоваться интересами атлетов в вопросе участия в ОИ-2024.

«Мы пока не знаем, допустят ли вообще кого‑то из российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Но как наш президент скажет, так и будем действовать в вопросе участия», — заявила Винер в интервью «Матч ТВ».

Ближайшая Летняя Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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