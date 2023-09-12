«Как Путин скажет». Ирина Винер — об участии россиян на Олимпиаде-2024
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможное участие отечественных спортсменов на Олимпийских играх-2024.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможное участие отечественных спортсменов на Олимпийских играх-2024.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России должна руководствоваться интересами атлетов в вопросе участия в ОИ-2024.
«Мы пока не знаем, допустят ли вообще кого‑то из российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Но как наш президент скажет, так и будем действовать в вопросе участия», — заявила Винер в интервью «Матч ТВ».
Ближайшая Летняя Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.