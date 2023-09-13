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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Иран требуют исключить из числа участников Олимпиады-2024 за дискриминацию женщин

В Международный олимпийский комитет (МОК) обратилась группа лиц с просьбой исключить Иран из числа стран-участниц Олимпийских игр 2024 года в Париже за нарушение принципа недискриминации в спорте, сообщает AFP.

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Источник: AP 2023

В вину Ирану ставится то, что он не уважает Олимпийскую хартию, в которой занятие спортом является правом человека, а соответственно не должно быть дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения. В отношении Ирана речь идёт о занятии спортом женщин, для которых под запретом такие виды спорта, как борьба, бокс, плавание, волейбол и гимнастика.

Авторы письма также намерены обратиться обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) и создать петицию на сайте Change.org.

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