Олимпийская чемпионка высказалась о меняющих гражданство спортсменах

«Спортсменов, которые меняют гражданство, я ни в коем случае не назову предателями. Понимаю, чем они жертвовали с детства, как работали ради мечты о крупных турнирах», — заявила Ромашина. При этом она подчеркнула, что сама не смогла бы выступать за другую страну, так как для нее это неприемлемо.