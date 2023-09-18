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19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев поспорил со спортсменами-чемпионами о допуске россиян на Олимпиаду

Журналист Дмитрий Губерниев поспорил с олимпийскими чемпионами Евгением Рыловым и Вероникой Степановой о допуске россиян на Игры-2024 в Париже. Его слова приводит «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Когда дорогие мне и любимые мною Рылов и Степанова говорят, что ни при таких обстоятельствах ехать не надо, и приводят аргументы, я хочу им напомнить, что они свои золотые медали уже выиграли. Другим тоже хочется», — заявил комментатор. Он подчеркнул, что россияне на прошлых Играх также выступали в нейтральном статусе.

Рылов — двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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