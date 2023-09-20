Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным

Пост спортсменки о присоединении к Putin Team был опубликован в ноябре 2017 года. Тогда Исинбаева написала: «Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam». Неизвестно, когда Исинбаева удалила фотографию.

Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК на ее счет «нет никаких сомнений». Ранее СМИ сообщали, что Исинбаева владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона (Испания). Отмечалось, что она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе со своим мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе.

В сентябре МОК опубликовал на официальном сайте обновленный состав комиссии спортсменов, в котором осталась Исинбаева. Также она указана в комиссии по олимпийскому образованию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, МОК провел в отношении россиянки проверку и пришел к выводу, что она не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева дистанцировалась от ОКР, являясь членом исполкома организации. При этом он сказал РИА Новости, что Исинбаеву не могут исключить из исполкома до тех пор, пока она является членом МОК. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 18 августа подписал постановление, согласно которому государственное бюджетное учреждение республики «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» переименован в «Стадион “Труд” — такое название стадион носил с момента своего основания в 1960 году до 2017 года.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — «Команда Путина». Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».