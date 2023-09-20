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20 сентября, источник: Чемпионат.com

Дмитрий Свищёв: Тему бойкота Олимпиады-2024 нужно закрыть навсегда

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что вопрос финансирования и материального обеспечения не должен помешать российским спортсменам в случае допуска принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

По предварительным критериям Международного олимпийского комитета россияне будут выступать как нейтральные атлеты, не имеющие отношения к своей стране. В связи с этим ранее появилась информация, что призовых спортсмены не получат.

"Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Они будут выглядеть достойно на фоне остальных спортивных федераций, даже несмотря на свой нейтральный статус. Спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом уже заявлял президент Владимир Путин. У спортсменов должен быть выбор. И тему бойкота нужно закрыть навсегда. Мы хотим видеть наших атлетов на всех спортивных мероприятиях.

Мы всегда будем стараться поддерживать наших спортсменов. Это касается и их финансирования в случае завоевания медалей. Конечно, вопросов много. Но ответы на них будут обязательно найдены. Что касается гарантий безопасности наших атлетов на Играх, то, согласно всем правилам, оргкомитет летних Игр обязан обеспечить безопасность каждому спортсмену — вне зависимости от его статуса и национальности. К тому же многие наши граждане принимают участие в международных первенствах, и пока не было ни одного случая нарушения безопасности. Всё под контролем", — приводит слова Свищёва RT.

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