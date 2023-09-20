Дмитрий Свищёв: Тему бойкота Олимпиады-2024 нужно закрыть навсегда

По предварительным критериям Международного олимпийского комитета россияне будут выступать как нейтральные атлеты, не имеющие отношения к своей стране. В связи с этим ранее появилась информация, что призовых спортсмены не получат.

"Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Они будут выглядеть достойно на фоне остальных спортивных федераций, даже несмотря на свой нейтральный статус. Спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом уже заявлял президент Владимир Путин. У спортсменов должен быть выбор. И тему бойкота нужно закрыть навсегда. Мы хотим видеть наших атлетов на всех спортивных мероприятиях.