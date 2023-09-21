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13:44 (мск), источник: ТАСС

Минспорт не откажется от выплат нейтральным спортсменам из России за Олимпиаду

Олег Матыцин отметил, что решение о премировании будет принято после того, как МОК определит регламент участия россиян.

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Источник: РИА "Новости"

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании. Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», — сказал Матыцин.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

Рекомендациями МОК государственным структурам запрещается финансировать спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В 2018 году российские спортсмены из-за допинговых санкций МОК выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России.

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