«Золотую сотню» спортсменов хотят деньгами удержать в стране. Но так это не работает

В Министерстве спорта думают, как в период санкций сохранить спортсменов в России и снизить темп переходов наших ведущих атлетов в сборные других стран. Одну из идей озвучил заместитель министра Алексей Морозов. Он рассказал, что в ведомстве хотят ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, которым будет обеспечена достойная заработная плата. Позже Морозов пояснил, что пока решений по этому вопросу нет.

— Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. Да, у нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры. Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов, — заявил замминистра.

Вариант с «золотой сотней» в том виде, в котором он был озвучен, на данный момент не выглядит эффективным. В нем больше минусов, чем плюсов.

Сотня — это мало

Давайте просто посчитаем. На сайте ОКР в списке олимпийских дисциплин находятся 15 зимних и 41 летний вид спорта. Это уже получается 56. Нет там, например, брейк-данса, в котором будут разыгрывать медали на Олимпиаде в Париже. Плюс не забудем про шахматы, где идет много переходов в другие страны (за полтора года гражданство сменило более сотни спортсменов), и другие неолимпийские виды спорта.

Вот и получается, что если давать места в «золотой сотне» всем поровну, то, по очень грубым подсчетам, получится, что каждый вид спорта будет иметь в ней по полтора представителя. А правильно ли давать всем поровну? В Париже 48 комплектов наград разыграют легкоатлеты, 37 — пловцы. Может быть, им дать побольше мест в «сотне», а другим ничего? Значит, батутистов, гольфистов, регбистов, гандболистов потерять не так страшно?

Да, нужно понимать критерии этого отбора. Составить их так, чтобы никого не обидеть и все было по справедливости, — задача, не имеющая решения. Посмотрите, как из года в год в российском биатлоне жарко обсуждают попадание или непопадание того или иного спортсмена в сборную или на ставку ЦСП. Хотя кажется, что выбор очевидный, но недовольные все равно находятся. За много лет составить идеальные критерии в биатлоне не получилось, по-моему, ни у кого. А Минспорту в «золотую сотню» надо будет выбирать из тысяч спортсменов.

Вопросов по критериям очень много. Надо ли делать ставку на молодых и перспективных или премировать тех, кто силен здесь и сейчас? Что нужно, чтобы попасть в «золотую сотню» регбисту, а что пловцу? На какой срок ты попадаешь в список людей с повышенной зарплатой? Кто и как будет производить отбор?

Деньги не остановят

Обратите внимание на фамилии тех спортсменов, которые ушли из России за последнее время. В августе, к примеру, перебралась в сборную Казахстана пловчиха Софья Сподаренко. Да, она чемпионка России. Но нашлось бы ей место в «золотой сотне»? Вряд ли. Успехов на международных стартах у нее нет, а чемпионок России по плаванию у нас десятки. Если кому-то и давать премию из этого вида спорта, то мировой рекордсменке Евгении Чикуновой. Но она никуда не собирается. Или, например, сейчас оформляет переход в Польшу конькобежец Владимир Семирунний. Спортсмен талантливый, но даже глава СКР Николай Гуляев не сильно переживает: «В России Семирунний котируется, на мировом уровне — нет».

Конечно, потерей является уход Анны Пракатень в сборную Узбекистана. В академической гребле она была одной из ведущих наших спортсменок, и место в «золотой сотне» ей бы, вероятно, нашлось. Но надо не забывать, что для Пракатень это не первый переход. В свое время она покинула родную сборную Белоруссии и стала выступать за Россию. Домом для нее остается Минск.

В остальном же все сильнейшие спортсмены, которых можно включить в топ-100, остались в России и продолжают соревноваться на внутренних стартах. Нужен ли им денежный стимул, чтобы они остались? Не факт. «Немного затруднительно сказать, насколько сейчас необходимо создавать эту “золотую сотню”, — цитирует Иоланду Чен RT. — Ведь разговор о лучших спортсменах, а они сами не захотят менять гражданство, а если и да, их не отпустят просто так. Они прекрасно чувствуют себя дома, выигрывают, ощущают любовь и поддержку. Как правило, страну решаются сменить невостребованные люди, которым крайне тяжело пробиться в национальную команду из-за сильной конкуренции. Их переходы не несут в себе какой-то тяжелой для страны утраты. Напротив, открывается окно возможностей для других ребят».

Топового спортсмена вряд ли остановит денежный бонус, потому что деньги у них, как правило, есть. Переходы в другие страны сейчас происходят не из-за того, что кто-то переманивает наших спортсменов рублем или евро. Они все-таки связаны с тем, что другие страны дают возможность выступать и реализовывать себя на международной арене в соревнованиях с сильнейшими противниками. В деньгах далеко не все выигрывают.

Сейчас практически все наши сильнейшие теннисисты продолжают играть за Россию, хоть и под нейтральным флагом. Думаете, это из-за какой-то высокой ставки ЦСП? Нет, просто теннисисты не лишены возможности стартовать на международных турнирах, за исключением Олимпиады (хотя к 2024-му еще все может измениться) и Кубка Дэвиса. Закрой для них эту возможность — и переходов наверняка станет больше. Даже сложно представить, какая сумма от Минспорта может заставить теннисиста из топ-100 передумать.

Поэтому идею «золотой сотни» даже, наверное, не стоит дорабатывать, ее необходимо кардинально пересмотреть. Возможно, деньги имеет смысл направить туда, где они принесли бы большую пользу. Как вариант — детским и региональным тренерам, которые находят и создают будущих чемпионов. Они, конечно, никуда не переходят, но без них в «золотую сотню» не попал бы ни один спортсмен.