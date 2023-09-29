Белорусы смогут выступить на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году

Олег Шепель также рассказал, что теперь белорусы смогут выступать на всех турнирах под эгидой МПК. К сожалению, Паралимпийский комитет Беларуси пока не восстановлен в качестве полноправного члена МПК. Олег Шепель отметил, что у белорусов остается право обратиться по этому вопросу в независимый апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета и немецкий суд, так как штаб-квартира МПК находится в Бонне. Глава комитета также подчеркнул, что белорусы никогда не нарушали спортивные законы и строго выполняют все принятые правила.