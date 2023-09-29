Белорусы смогут выступить на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены смогут принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном индивидуальном статусе. Такое решение принято 29 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Манаме (Бахрейн). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, принимавший участие в ассамблее.