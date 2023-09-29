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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы смогут выступить на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены смогут принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном индивидуальном статусе. Такое решение принято 29 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Манаме (Бахрейн). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, принимавший участие в ассамблее.

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Источник: МОК

Олег Шепель также рассказал, что теперь белорусы смогут выступать на всех турнирах под эгидой МПК. К сожалению, Паралимпийский комитет Беларуси пока не восстановлен в качестве полноправного члена МПК. Олег Шепель отметил, что у белорусов остается право обратиться по этому вопросу в независимый апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета и немецкий суд, так как штаб-квартира МПК находится в Бонне. Глава комитета также подчеркнул, что белорусы никогда не нарушали спортивные законы и строго выполняют все принятые правила.

Международный паралимпийский комитет разрешил и россиянам принять участие в летней Паралимпиаде-2024 в статусе нейтральных спортсменов.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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