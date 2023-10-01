Скандал на «Тур де Франс», смерть на Олимпиаде и бывший пловец: как создавалось WADA

Вот уже восемь лет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) находится в центре крупного скандала. Еще осенью 2015 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу из-за многочисленных нарушений в российском спорте, а процесс восстановления статуса затянулся.

Несколько раз казалось, что это вот-вот произойдет — все требования выполнены, все штрафы уплачены, но появлялись новые негативные вводные — вроде манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории — и дело стопорилось. А на недавнем исполкоме WADA спортсменам из России запретили выступать под флагом страны на международных соревнованиях, пока РУСАДА не будет полностью восстановлено в правах.

Допинг-тур

В начале июля 1998 г., за три дня до старта веломногодневки «Тур де Франс», на франко-бельгийской границе таможенники остановили машину Вилли Воэта, сотрудника велокоманды «Фестина», победителя «Тура-1994». В багажнике полицейские нашли более сотни доз стероидов, увеличивающих мышечную силу, и 250 флаконов эритропоэтина (ЭПО) — искусственно синтезированного гормона, который повышает количество эритроцитов в крови и увеличивает выносливость. Допинг-набор на 22 дня многодневки спешил в Дублин, откуда гонщики начинали свой путь до Парижа.

Но планы были сорваны, а команду «Фестина» на четвертом этапе «Тура», уже на территории Франции, посетили жандармы. Врача арестовали, спортивного директора лишили менеджерской лицензии, а гонщиков, в том числе вице-чемпиона «Тура-1997» Ришара Виранка, сняли с многодневки. По ходу «Тура» допинг был обнаружен еще у нескольких команд, на каждом этапе в отелях проходили обыски, в ответ гонщики устраивали забастовки, а на Елисейских Полях финишировала лишь половина из стартовавших тремя неделями ранее. Все это побудило МОК принять декларацию о допинге в спорте, которая заложила основу для создания международного антидопингового агентства — WADA.

Сами за себя

До 1999 г. в мире не было единства в борьбе с допингом: каждый вид спорта и даже турнир сам определял правила в этой сфере и следил за их выполнением. Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) в 1928 г. стала первой, кто официально запретил применять допинг: составила списки запрещенных препаратов и дала разъяснение, что к допингу относится «любой стимулятор, который обычно не используется для повышения эффективности в спортивных соревнованиях». Инициативность ИААФ объяснялась тем, что именно в легкой атлетике чаще всего употребляли опасные вещества. Еще в 1807 г. участник суточного забега на выносливость Абрахам Вуд принимал опиум, чтобы оставаться бодрым. А победитель марафона на Олимпиаде-1904 американец Том Хикс несколько раз за дистанцию терял сознание, и тренер и врачи сборной приводили его в себя смесью бренди и стрихнина — сильнейшего стимулятора мышечной, сердечной и дыхательной деятельности.

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Вскоре к ИААФ присоединились и другие спортивные федерации, но принятые правила требовали от спортсменов лишь словесного подтверждения их чистоты: проводить тестирование начали только в 1966 г. В трех видах (легкой атлетике, велоспорте и футболе) на чемпионатах мира были собраны первые допинг-пробы. Появление допинг-контроля на Олимпийских играх 1968 г. инициировала Медицинская комиссия МОК, созданная в 1961 г. в ответ на смерть датского велосипедиста Кнуда Йенсена на олимпийской трассе Игр-1960 в Риме. На вскрытии в крови спортсмена были обнаружены разные стимулирующие вещества, в том числе и амфетамин.

Первым дисквалифицированным за допинг олимпийцем стал шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лиенвалль, который перед стрельбой выпил пива, чтобы успокоить нервы, и сдал положительный тест на алкоголь, входивший тогда в список запрещенных веществ. Но попадались не все. Американский легкоатлет, а позже физиолог Том Уоделл в одном из интервью заявил, что «30% членов легкоатлетической команды США употребляли стероиды на предолимпийских сборах 1968 г.». А на Играх шла не борьба с допингом, а поиск тех веществ, на которые еще не были разработаны тесты.

Лидером в этой гонке была Восточная Германия. Госпрограмма по развитию спорта включала в себя и снабжение атлетов новейшими препаратами для улучшения показателей. На Играх-1976 сборная ГДР заняла 2-е общекомандное место, уступив только советским спортсменам, при этом в женском плавании немки выиграли 11 из 13 золотых медалей. По рассекреченным после объединения Германии документам, до 9000 восточногерманских спортсменов в период с 1972 по 1989 гг. принимали запрещенные вещества, разработанные местными фармкомпаниями.

С 1968 по 1999 г. всего 16 призеров Олимпиад были пойманы на допинге и лишены наград. В следующие 25 лет, когда контроль над процессом тестирования перешел к WADA, были уличены более 100 олимпийских медалистов, а число оспоренных наград превысило 160.

Новичок в деле

После скандального «Тур де Франс» 1998 г. стало понятно, что ни принимающие государства, ни федерация велоспорта не способны обеспечить допинг-чистоту соревнования. И МОК решил усилить свои полномочия в этой сфере. Но на собранной в начале 1999 г. первой Всемирной конференции по допингу представители многих стран и спортивных федераций высказались за создание независимого органа. Инициатором и первым президентом WADA стал бывший пловец канадец Дик Паунд, долгое время лоббировавший в МОК ужесточение допинг-тестирования. Перед новой организацией были поставлены задачи координировать работу национальных антидопинговых комитетов и лабораторий, составлять списки запрещенных препаратов, стандарты тестирования, а также популяризировать чистый спорт. При этом Всемирный антидопинговый кодекс, фиксирующий основные положения деятельности WADA, вступил в силу лишь в 2004 г.

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Первые два года WADA финансировали из средств МОК — для этого выделялось $18,3 млн в год. Но организация набирала обороты: количество собираемых и анализируемых допинг-проб росло — с 2500 в 2000-м до 241 430 в 2021-м, а штат увеличился с 34 до 185 человек. К 2022 г. бюджет организации составлял уже $46 млн, а взносы пополам разделили МОК и правительства стран — участниц международных соревнований. При этом почти 50% от государственной доли платят европейские государства, а, к примеру, африканские — лишь 0,5%. В Европе шкала выплат в пользу WADA основана на ВВП и численности населения и привязана к взносам в Совет Европы. Так как Россия входит в число европейских лидеров по ВВП, ее взнос — один из самых крупных. В 2023 г. он составляет $1,267 млн, но в связи с выходом из Совета Европы весной 2022 г. Россия требует пересмотреть формулу расчета.

Первым боевым испытанием WADA стала Олимпиада 2000 г. в Сиднее. В том году впервые было проведено более 2000 внесоревновательных тестов еще до начала Игр, чтобы проверить чистоту спортсменов в процессе подготовки. Также WADA назначило 15 независимых экспертов, которые контролировали процесс допинг-контроля на Играх. Кроме того, в Сиднее-2000 впервые было проведено тестирование по крови: до этого изучали только мочу, но для выявления ЭПО добавили новый метод. Но спустя несколько лет на эффективность коллаборации WADA и МОК была брошена первая тень.

В 2003 г. в Американское антидопинговое агентство (USADA) поступил анонимный звонок: неизвестный обвинил ведущих спортсменов США в применении нового вида стероида, который нельзя обнаружить действующими тестами. В доказательство своих слов информатор (позднее выяснилось, что это тренер Трэвор Грэм, среди подопечных которого была 3-кратная олимпийская чемпионка Сиднея — спринтер Мэрион Джонс) прислал шприц с остатками тетрагидрогестринона, который спортсмены называли между собой The Clear («чистяк»). Расследование привело в калифорнийскую лабораторию BALCO, где разрабатывали и тестировали новые виды допинга. Одной из «клиенток» BALCO оказалась Джонс. На допросах она всячески отрицала применение запрещенных субстанций, но в 2007 г. на пресс-конференции перед зданием суда призналась, что давала ложные показания, и была лишена трех личных медалей Игр-2000.

WADA неВсемогущий

Если поначалу деятельность WADA была в большей степени непубличной, а роль в международном спорте — вспомогательной, то со временем статус организации стал меняться. В 2015 г. стартовал допинг-сериал вокруг российского спорта — и WADA превратилось из служебного органа в «управляющего партнера» мирового спорта. После выхода на немецком телеканале ARD документального фильма «Секретный допинг. Как Россия добивается побед» про применение запрещенных препаратов в российской легкой атлетике WADA запустило свое расследование. В 2015 г. РУСАДА лишилось статуса соответствия, а из совета учредителей WADA был исключен российский представитель — тогдашний замминистра спорта РФ Павел Колобков. Затем последовало «дело Родченкова» о подмене допинг-проб на Олимпиаде-2014 в Сочи и санкции разной строгости на четырех Олимпиадах подряд. С 2016 г. в результате разбирательств и перепроверки допинг-тестов российских спортсменов лишили 37 олимпийских медалей начиная с Игр-2008.

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Несмотря на беспрецедентные меры наказания в отношении России, США оказались недовольны работой организации и в 2021 г. отказались платить взнос (около $3 млн). В ответ WADA пригрозило лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия. «Что-то не так, когда глобальный регулятор нападает на одного из своих ключевых партнеров… Но при этом закрывает глаза на Россию, которая реализует спонсируемую государством программу допинга», — раскритиковал тогда «провальную модель управления WADA» исполнительный директор USADA Трэвис Тайгарт. Конкретным требованием США было увеличение квоты для представителей страны в советах и комитетах WADA, а также «пропорциональный голос при принятии решений».

Терять одного из своих основных финансовых доноров (в 2023 г. взнос США уже составляет $3,5 млн) в планы WADA не входило, поэтому частично требования США были выполнены. В мае 2023 г. директор управления по контролю за наркотиками США Рауль Гупта стал одним из 16 членов исполкома WADA, которые в первую очередь и отвечают за повседневное управление организацией: предлагают реформы, вносят коррективы в работу и принимают основные решения, в том числе и о статусе соответствия национальных антидопинговых агентств.