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14:11 (мск), источник: ТАСС

Рожков заявил, что около 300 россиян могут выступить на Паралимпиаде 2024 года

Глава ПКР отметил, что спортсмены не станут принимать участие в Паралимпиаде, если для этого будет необходимо подписать декларацию.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Общее число российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже может составить около 300 человек. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.

«Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов до соревнований, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует», — сказал Рожков.

Глава ПКР отметил, что спортсмены не станут принимать участие в Паралимпиаде, если для этого будет необходимо подписать декларацию. «Вопрос деклараций не обсуждался. Целый ряд олимпийских федераций, которые проводят соревнования среди паралимпийцев, во время соревнований в Европе требовали от наших спортсменов подписания деклараций. Если такое же будет, наши спортсмены никуда не поедут», — добавил он.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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