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19:30 (мск), источник: ТАСС

Бах ответил на обвинения в двойных стандартах в вопросе дискриминации спортсменов России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) стремится к уважению прав спортсменов из всех стран, поэтому старается искать подходы к допуску атлетов из государств, находящихся в состоянии конфликта. Об этом заявил глава МОК Томас Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

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Источник: AP 2023

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования. Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила. Учитывая уважение к правилам, мы переходим к статусу нейтральных спортсменов», — сказал Бах.

Также, по словам Баха, на серьезность санкций в отношении россиян повлияло нарушение олимпийского перемирия.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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