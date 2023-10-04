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13:22 (мск), источник: ТАСС

МОК заявил, что не запрещал россиянам выступать на юношеской Олимпиаде

В организации отметили, что на текущем этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в соревнованиях.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В среду «Советский спорт» опубликовал заявление МОК, из которого следует, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в провинции Канвондо.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», — говорится в ответе МОК на вопрос, потеряли ли российские и белорусские спортсмены шансы на выступление в Южной Корее.

Такое же заявление МОК предоставил ТАСС в августе в ответ на аналогичный запрос.

Теоретически российские спортсмены еще сохраняют возможность пройти квалификационный отбор на юношеские Игры. В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград. В программу юношеских Игр входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек. В этих видах спорта квалификационный период на Игры заканчивается в декабре, в то время как международные федерации по зимним видам спорта вопрос допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе отложили до осени.

В случае допуска российские и белорусские атлеты в зимних видах спорта могут претендовать на участие в юношеской Олимпиаде только в индивидуальных соревнованиях, возможность выступления в командных видах и дисциплинах МОК исключил в марте, опубликовав рекомендации о допуске спортсменов обеих стран в нейтральном статусе.

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