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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ОКР в соцсетях отреагировал на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) в своем официальном Telegram-канале задался вопросом, нужно ли российским спортсменам при условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к международным соревнованиям «кормить парижских клопов».

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На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. Проблему пытаются решить на официальном уровне. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций. Теперь оргкомитет игр “Париж-2024” столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями. Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» — говорится в сообщении.

Президент ОКР Станислав Поздняков в пятницу на пленарном заседании Всероссийского форума олимпийских советов в Уфе назвал спортивным геноцидом дискриминационные требования МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. Некоторые международные федерации ставят обязательным условием допуска россиян к международным стартам подписание декларации с осуждением СВО.

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