На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. Проблему пытаются решить на официальном уровне. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций. Теперь оргкомитет игр “Париж-2024” столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями. Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» — говорится в сообщении.

Президент ОКР Станислав Поздняков в пятницу на пленарном заседании Всероссийского форума олимпийских советов в Уфе назвал спортивным геноцидом дискриминационные требования МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям.