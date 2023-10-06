Армянский борец выдал пронзительную речь, на которую раньше никто не решался. Он просит вернуть Россию в спорт

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Недавно в Лозанне прошел Международный форум атлетов МОК. На встрече обсуждались разные темы, в том числе и отстранение России и Белоруссии от соревнований.

Высказаться, кажется, дали всем, кроме тех, кто с весны 2022-го практически в полном составе сидит дома и не может соревноваться. Но это ладно. Все те, кому предлагали слово, обходились общими фразами, не предлагая чего-то конкретного для разрешения ситуации. Они также не пытались донести, почему именно россияне и белорусы должны или не должны участвовать в соревнованиях, но не особо запомнились.

Только у одного человека нашлись слова, которые громко прогремели. Армянский борец греко-римского стиля Арсен Джулфалакян, на своем личном примере горя и несчастья смог объяснить, почему лишать спортсменов возможности выступать — неправильно. Может быть, он и не переубедил тех, кто против, но попал в сердца людей, которые с ним солидарны.

"Я хочу видеть как можно больше спортсменов. Меня зовут Арсен Джулфалакян, я представляю Объединенный мир борьбы (UWW), чемпион мира, серебряный медалист Олимпиады. Мне очень тяжело говорить, я, честно, не собирался здесь выступать, но после всей этой дискуссии я не смог отсидеться и промолчать.

Я из Армении, и сейчас в моей стране идет война. 120 тысяч армян покидают свои дома, свою историческую землю. У нас убито большое количество людей. Официально мы даже не знаем, сколько. Но я не хочу много говорить на эту тему и заставлять вас огорчаться. Этой информацией я хотел поделиться с коллегами из Украины и других стран, чтобы вы понимали, насколько четко я осознаю ситуацию. Я ненавижу войну, это происходило со мной, и я знаю, что это такое. Я ощущаю это своей кожей. Мне очень трудно держать себя в руках. Говорят, что мужчины не плачут, и вы не представляете, как я себя чувствую. Я стараюсь улыбаться, чтобы не показывать то, что происходит внутри меня. Мне очень жаль, что я, такой сильный и известный, не могу сделать ничего, чтобы остановить войну с Азербайджаном в моей стране и помочь моим соотечественникам.

Что я хочу донести до всех вас, очень известных людей в ваших странах, до президента МОК. Не запрещайте спорт. Давите на правительства ваших стран, на политиков, которые ведут войны. Но не наказывайте спортсменов, у которых нет другой профессии. Меня спрашивали: вы связывались с украинскими атлетами? Да, я общался со многими спортсменами из Украины, потому что у меня там друзья. Я много лет провел на Украине, это очень близкая для меня страна. То же самое относится и к России. Я общался со спортсменами и из России, и из Белоруссии. И я знаю, как они страдают — спортсмены из всех этих стран. Из моей страны, из африканских стран…

Еще один мой месседж: вы можете себе представить, что произойдет, если вы «забаните» всех молодых спортсменов? Что им останется — только криминал? Что еще они будут делать? Западные страны «запретили» образование, запретили культуру. Сейчас «забанят» спорт. Что произойдет с будущим поколением? Как после этого мы будем смотреть им в глаза? Как я объясню моим товарищам, коллегам, почему им запрещено выступать в соревнованиях?

Неделю назад в Сербии прошел чемпионат мира по борьбе. Там выступала масса россиян и белорусов — под флагами других стран: Албании, Македонии, Словении. Они соревновались с украинцами, и у нас не было ни одного конфликта. У нас были и спортсмены в нейтральном статусе. На одном ковре боролись армяне и азербайджанцы. В этот момент шла война. Как объяснить, почему армянские и азербайджанские спортсмены могут бороться друг с другом, а российские и украинские — нет?

Спорт — не поле боя. Спорт должен быть мирным островом, возможностью, с помощью которой мы могли бы строить мосты. Да, может быть, это звучит идеализированно, но если мы разрушим и этот остров, мы, возможно, вообще не найдем никакого решения. Давить надо на политиков, но не на спортсменов. У них нет другой профессии, кроме спорта. Если мы разрушим их мечту, как мы им потом объясним это?

Представительница Германии ранее отметила, что мы должны понимать, почему мы это делаем. Я хочу сказать: как мы объясним женщинам, почему мы запрещаем им выступать, если они не имеют ничего общего с войной? Да, если спортсмены задействованы в войнах, если они в чем-то виновны, причем во всех странах, мы должны их наказывать. И для этого у нас есть рекомендации МОК. Но за что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты, которые не разбираются в политике, которые даже не могут голосовать на выборах, потому что кому-то из них меньше 18 лет? Но мы наказываем всех. И на мой взгляд, это несправедливо. Задумайтесь над этим. Еще раз обращаюсь ко всем, и к господину президенту МОК: давите на политиков, чтобы останавливать войны!" — привел слова борца Sportball24.

Джулфалакян живет с такой позицией давно. Еще на весенних слушаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях борец четко обозначил: никого нельзя лишать возможности выступать.

— Я никогда не использовал свое положение на различных международных спортивных конференциях или встречах, чтобы призывать к полному запрету азербайджанских спортсменов. И я не собираюсь этого делать и здесь.

К сожалению, слишком много людей страдает и умирает. Так было или до сих пор происходит в некоторых странах, таких как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен, Ливан, Афганистан и многих других. Кто‑нибудь может вспомнить случай, когда все спортсмены страны были дисквалифицированы из‑за вооруженного конфликта?

Джулфалакян — чемпион мира и Европы, призер этих стартов, а также серебряный призер Олимпиады-2012. Его отец — знаменитый советский борец Левон Джулфалакян. Он в свое время выиграл и ЧМ, и ЧЕ, и ОИ.

В России поклонникам греко-римской борьбы Джулфалакян очень хорошо знаком. На Играх в Лондоне в финале армянин встречался с Романом Власовым. И там именно Власов его победил. Потом же он подбадривал Арсена на церемонии награждения, когда тот переживал свое поражение. Власов стал тем, кто выразил благодарность Джулфалакяну за то, что высказался.

«Выступление Арсена на недавнем Международном форуме атлетов МОК, который рассматривал вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров, затронуло меня до глубины души. Настолько оно было искренним и звенящим. Я полностью солидарен с каждым сказанным им словом, отдаю дань уважения человеку, посчитавшему должным сказать свое слово в нашу поддержку. Я желаю Арсену Левоновичу богатырского здоровья и Божьей благодати, всевозможных успехов в его благой деятельности и труде», — заявил Власов «РИА Новости».