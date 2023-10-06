7 медалей за день. Какое место занимает Казахстан на Азиаде
Определилось место Казахстана в медальном зачете после очередного соревновательного дня на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.
Определилось место Казахстана в медальном зачете после очередного соревновательного дня на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.
По итогам дня Казахстан замкнул топ-10 медального зачета, тогда как 5 октября находился на 11-й строчке. На данный момент у команды 68 медалей, из них 9 золотых, 18 серебряных и 41 бронзовая.
Результаты казахстанских спортсменов за 6 октября:
Кайсар Алпысбай (золото, до 60 килограммов)
Асель Канай (бронза, до 61 килограмма)
Александр Куликов (бронза, каноэ)
Екатерина Таранцева (бронза, байдарка)
Галина Дуванова (серебро, до 57 килограммов)
Жамиля Бакбергенова (до 76 килограммов)
Командное многоборье (серебро)
Напомним, Азиада завершится 8 октября.