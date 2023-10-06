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6 октября, источник: Vesti.kz

7 медалей за день. Какое место занимает Казахстан на Азиаде

Определилось место Казахстана в медальном зачете после очередного соревновательного дня на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: hangzhou2022.cn

По итогам дня Казахстан замкнул топ-10 медального зачета, тогда как 5 октября находился на 11-й строчке. На данный момент у команды 68 медалей, из них 9 золотых, 18 серебряных и 41 бронзовая.

Результаты казахстанских спортсменов за 6 октября:

  • Карате

Кайсар Алпысбай (золото, до 60 килограммов)
Асель Канай (бронза, до 61 килограмма)

  • Гребной слалом

Александр Куликов (бронза, каноэ)
Екатерина Таранцева (бронза, байдарка)

  • Джиу-джитсу

Галина Дуванова (серебро, до 57 килограммов)

  • Женская борьба

Жамиля Бакбергенова (до 76 килограммов)

  • Художественная гимнастика

Командное многоборье (серебро)

Напомним, Азиада завершится 8 октября.

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