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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Западные кары нам больше не страшны? Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК

А может быть, мы специально нарываемся на наказание?

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Источник: РИА "Новости"

Начало октября в нашем спортивном информационном поле ознаменовалось резкими высказываниями и решениями Олимпийского комитета России.

Площадкой для заявлений был выбран Форум олимпийских советов с представительством всех регионов страны, который проходил в Уфе. Наши спортивные функционеры не оставляют себе путь к отступлению.

По сути — ОКР пошёл на открытый конфликт с МОК.

ОКР больше не боится наказания?

Первой ласточкой стало то, что ОКР официально включил в свой состав олимпийские советы новых территорий России: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В МОК решили воздержаться от скоропалительных выводов и заявили только о том, что «изучают все подробности сложившейся ситуации».

Глава организации Национального олимпийского комитета Украины Виктор Гутцайт уже направил письмо Томасу Баху с требованием наказать Олимпийский комитет России. Но наша сторона, похоже, этого наказания уже не боится.

Следующим шагом стал отказ ОКР от участия в Генеральной ассамблее Европейский олимпийских комитетов. Решение объяснили тем, что ЕОК безосновательно лишил ОКР возможности принять участие в аналогичном мероприятии в июне 2022 года. Причём заявление содержит довольно резкие формулировки, например, о «фарсе, исполненном главой ЕОК».

«Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится», — ещё и поэтому Олимпийский комитет России не видит смысла в своём присутствии на мероприятии.

«А нужно ли нам кормить парижских клопов?»

Дальше Россия решила напомнить международной организации о финансовых обязательствах. Так, Олимпийский комитет России решил потребовать с МОК более $8 млн. и обратиться за справедливостью в швейцарский суд.

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе “Топ-10” — $3,71 млн мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше $5 млн. Общая задолженность у них порядка $8 млн с лишним. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», — сообщил ТАСС генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.

Ну и чтобы МОК стало совсем обидно, в ОКР поиронизировали на тему печальных санитарных условий в Париже, где пройдут Игры-2024. Местные жители отмечают нашествие постельных клопов. А издание Charlie Hebdo называет насекомых единственной надеждой Франции на медали.

«Местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить их от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» — написала пресс-служба Олимпийского комитета России в своем телеграм-канале.

Зачем нужно такое обострение отношений?

Не сказать, что ОКР за последние полтора года как-то подобострастно относился к МОК, но в заявлениях наших спортивных чиновников преобладала миролюбивая риторика и стремление нивелировать разногласия.

Этой осенью Олимпийский комитет России явно решил сыграть на обострение. Этому могут быть две причины. У Позднякова и его коллег банально лопнуло терпение, и договариваться из позиции «снизу» они больше не намерены.

Вторая причина — наша большая игра. ОКР со своей стороны решил давить на газ, следуя только своим интересам. И тут есть два варианта: МОК либо всё это молча проглотит, либо будет усиливать санкции. Если проглотит — то и отлично. А если нет, то единственное, что он может сделать — категорически не допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Спортсмены не будут этому рады, зато вопрос, ехать ли на Игры под белым флагом, решится сам собой. Да и ответственность будет возложена именно на МОК. Есть ощущение, что кому-то в России это может быть выгодно.

ОКР свою пощёчину МОК отвесил. Вопрос в том — будут ли нам отвечать?

Батраз Томаев

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