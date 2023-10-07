Томас Бах похвастался работой рекомендаций МОК по допуску россиян: «Находит все большую поддержку»

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе. Такой подход ясно дает понять, что в этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться. Мы видели, что это получает все большую поддержку», — приводит слова Баха Inside The Games.