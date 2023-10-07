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21:28 (мск), источник: Sport24

Томас Бах похвастался работой рекомендаций МОК по допуску россиян: «Находит все большую поддержку»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал действие рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

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В марте МОК рекомендовал вернуть российских атлетов на международные турниры в нейтральном статусе и при соблюдении ряда требований.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе. Такой подход ясно дает понять, что в этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться. Мы видели, что это получает все большую поддержку», — приводит слова Баха Inside The Games.

Следующая Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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