Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады

В предпоследний день игр Казахстан завоевал десять медалей. Так, каратистка Софья Берульцева принесла золото. Эльжана Таниева (художественная гимнастика), Анастасия Ананьева (гребля) и Данияр Юлдашев (карате) завоевали серебро. Бронзовые награды принесли: женская команда по шахматам, мужская сборная по водному поло, Мариан Урдабаева (джиу-джитсу), Милана Парфилова (художественная гимнастика), Дидар Амирали (карате), Ясмин Туякова и Арина Пушкина (синхронное плавание).

За день до закрытия Азиады у Казахстана 78 медалей (десять золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых).