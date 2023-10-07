Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
Футбол. Зарубежный
7.10
Реймс
Монако
13
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа
Милан
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Мальорка
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Вердер
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
7.10
Краснодар
Ростов
32
Футбол. Зарубежный
7.10
Ювентус
Торино
20
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Лада
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
7.10
Метц
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Реал
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
7.10
Бернли
Челси
14
Футбол. Зарубежный
7.10
Эвертон
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
7.10
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
21
Хоккей. КХЛ
7.10
Сочи
Северсталь
110
Хоккей. КХЛ
7.10
Динамо М
Торпедо
17
Футбол. Премьер-лига
7.10
Балтика
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
7.10
Аугсбург
Дармштадт
12
Футбол. Зарубежный
7.10
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
7.10
РБ Лейпциг
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Штутгарт
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Интер
Болонья
22
Футбол. Первая лига
7.10
Шинник
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Кадис
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Монца
Салернитана
Футбол. Зарубежный
7.10
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:00
Марсель
Гавр
Футбол. Премьер-лига
7.10
Сочи
Зенит
02
Хоккей. КХЛ
7.10
Авангард
Трактор
14
Хоккей. КХЛ
7.10
Куньлунь РС
Спартак
34
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
24Первое армейское дерби сезона
7 октября, источник: Vesti.kz

Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады

Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: hangzhou2022.cn

В предпоследний день игр Казахстан завоевал десять медалей. Так, каратистка Софья Берульцева принесла золото. Эльжана Таниева (художественная гимнастика), Анастасия Ананьева (гребля) и Данияр Юлдашев (карате) завоевали серебро. Бронзовые награды принесли: женская команда по шахматам, мужская сборная по водному поло, Мариан Урдабаева (джиу-джитсу), Милана Парфилова (художественная гимнастика), Дидар Амирали (карате), Ясмин Туякова и Арина Пушкина (синхронное плавание).

За день до закрытия Азиады у Казахстана 78 медалей (десять золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых).

Сборная Китая, которая лидирует в этом зачете, завоевала 200 золотых медалей, 111 серебряных и 71 бронзовую. Всего, на счету китайских атлетов 382 награды. Занимающая второе место Япония завоевала 51 золотую, 66 серебряных и 69 бронзовых медалей. Всего на счету японцев 186 наград. У Южной Кореи, занимающей третье место 42 золотые награды, 59 серебряных и 89 бронзовых.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь