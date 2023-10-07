Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады
Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
В предпоследний день игр Казахстан завоевал десять медалей. Так, каратистка Софья Берульцева принесла золото. Эльжана Таниева (художественная гимнастика), Анастасия Ананьева (гребля) и Данияр Юлдашев (карате) завоевали серебро. Бронзовые награды принесли: женская команда по шахматам, мужская сборная по водному поло, Мариан Урдабаева (джиу-джитсу), Милана Парфилова (художественная гимнастика), Дидар Амирали (карате), Ясмин Туякова и Арина Пушкина (синхронное плавание).
За день до закрытия Азиады у Казахстана 78 медалей (десять золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых).
Сборная Китая, которая лидирует в этом зачете, завоевала 200 золотых медалей, 111 серебряных и 71 бронзовую. Всего, на счету китайских атлетов 382 награды. Занимающая второе место Япония завоевала 51 золотую, 66 серебряных и 69 бронзовых медалей. Всего на счету японцев 186 наград. У Южной Кореи, занимающей третье место 42 золотые награды, 59 серебряных и 89 бронзовых.