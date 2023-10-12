Кольца всевластия. МОК тащит на Олимпиаду «американские» виды спорта

Международный олимпийский комитет, кажется, готов обслужить все прихоти своих богатых «клиентов». И политические пляски с антироссийскими санкциями — далеко не предел. В олимпийском движении некоторые настолько равнее других, что им позволено буквально все.

Великолепная пятерка

Кажется, функционеры готовы включать в программу Олимпиад любые виды спорта, которые интересны спонсорам. МОК легко найдет объяснение всему.

Летние Олимпийские игры-2028 примет в третий раз в своей истории американский Лос-Анджелес, и в настоящее время в МОК решают, что именно войдет в программу XXXIV Игр.

Окончательное утверждение дисциплин состоится на 141-й сессии МОК, которая пройдет в Индии с 15 по 17 октября. В числе кандидатов такие виды, как сквош, крикет, бейсбол (софтбол), лакросс и флаг-футбол.

Включение данных видов спорта лоббирует оргкомитет Олимпиады в Лос-Анджелесе, и эксперты полагают, что результат окажется положительным.

Но в огромном количестве стран знания о данной пятерке колеблются от «что-то слышали» до «что это вообще такое?».

Входит — выходит: история олимпийского бейсбола

Самый известный у нас, наверное, бейсбол. Чрезвычайно популярная в Соединенных Штатах игра, не получающая аналогичного развития в глобальном масштабе. Бейсбол впервые дебютировал на Олимпиадах в 1904 году, затем пропал на 88 лет и в 1992 году, казалось, прописался на Играх постоянно.

Но в 2005 году МОК проголосовал за исключение бейсбола и его женской разновидности софтбола. Причины — слабая конкуренция и малая популярность, за исключением всего нескольких стран. Помимо американцев, бейсбол популярен на Кубе (Остров Свободы успел собрать три золотые медали) и в Японии.

Внезапно бейсбол объявился на Играх в Токио, но участвовали в турнире всего шесть команд. А победу одержали… да, хозяева.

И на Играх-2024 в Париже бейсбола не будет, а в 2028 году он снова появится. Потому что американцам нравится.

Это уже какая-то новая разновидность — этакий «олимпийский вид спорта по вызову».

Крикет должен привлечь индийские рупии?

Меньше вопросов к сквошу — эта разновидность тенниса не слишком популярна в России, но имеет свой развитый профессиональный тур, крепкую организационную систему. Правда, все это прекрасно существует без Олимпийских игр. И вопрос, вызовет ли подобный турнир интерес, остается открытым.

Крикет — игра, которую пытались ввести в программу Олимпиад еще на их заре, но не преуспели из-за слабой конкуренции. Сейчас ситуация не сказать, что слишком улучшилась. Крикет крайне популярен, но в Британии и его бывших колониях. Источники утверждают, что МОК через крикет пытается привлечь деньги Индии, где эта дисциплина действительно развита.

Да у вас, батенька, лакросс!

А дальше начинается совсем уж странное. Про лакросс у нас знают благодаря приему в хоккее, когда игрок берет шайбу на крюк клюшки, поднимает в воздух и заносит в ворота. Лакросс — это игра, где ворота поражаются примерно подобным образом. Родоначальниками этого вида спорта считаются североамериканские индейцы, и неудивительно, что популярен лакросс в США и Канаде.

С 1967 года проводятся чемпионаты мира по лакроссу, из которых 11 выиграли американцы, а 3 — канадцы. А всего в призеры попадали только пять команд — помимо указанных, это Англия, Австралия и команда Конфедерации ирокезов.

Интересная вещь — МОК годами отказывался включать в не столь уж богатую на игровые виды спорта программу зимних Олимпиад хоккей с мячом, объясняя это слабой распространенностью и отсутствием конкуренции. Зато лакросс в программе летних Олимпиад, на переполненность которой жалуются функционеры, — пожалуйста.

И самая вишенка на торте — флаг-футбол. Это разновидность американского футбола, в которой запрещены силовые приемы. Надо объяснять, что включение такой экзотики в программу Олимпиад — это реверанс в адрес организаторов?

Вы не в танцах: брейкданс уходит, не успев зайти

При всем при этом МОК регулярно грозит исключением из программы Игр борьбе, тяжелой атлетике, боксу — дисциплинам, чья история тянется с древности. Современное пятиборье обкорнали реформами вдоль и поперек, и все равно этот вид висит на волоске. Зато на Олимпиаду попал скейтбординг, а на подходе компьютерные игры.

Томас Бах объясняет происходящее желанием идти в ногу со временем. Однако ход этот какой-то дерганый.

В 2020 году в программу Игр в Токио включили карате. Однако по факту олимпийской дисциплиной вид спорта не стал, потому что в Париже его уже не будет. Просто сделали приятное японцам.

Еще веселее с брейкдансом. Эта дисциплина дебютирует на Олимпиаде-2024, после чего сразу с ней попрощается. Потому что в Лос-Анджелесе-2028 турнир по брейкдансу не запланирован.

В олимпийских дисциплинах всегда было принято считать, что Игры — вершина карьеры. Но как идти к вершине, если твой спорт то есть на Олимпиаде, то нет?

Дальше будет хуже

Во многих дисциплинах значение олимпийских медалей и без того девальвируется — в футболе там давно не выступают сильнейшие, в хоккее игроки НХЛ приезжают раз в десятилетие, в других видах из-за укороченности турнира зачастую снижается объективность результатов.

Введение временных дисциплин по желанию хозяев практикуется на Универсиадах, но это, извините, совсем иной уровень состязаний.

В Олимпиадах становится слишком мало спорта и слишком много желания обслужить богатого клиента. И судя по всему, лучше уже не станет.