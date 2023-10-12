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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский комитет России отреагировал на временное отстранение со стороны МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением относительно своего временного отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений.

ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — говорится в официальном заявлении ОКР.

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