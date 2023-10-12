Олимпийский комитет России отреагировал на временное отстранение со стороны МОК
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением относительно своего временного отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением относительно своего временного отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.
На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений.
ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — говорится в официальном заявлении ОКР.