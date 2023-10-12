Российский олимпийский комитет отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!

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Буквально несколько дней назад мы писали о том, как изменилась тональность общения Олимпийского комитета России с Международным олимпийским комитетом. Наши чиновники сменили примирительную риторику на решительную: приняли новые территории, затребовали у МОК недополученные деньги, да ещё и посмеялись над засильем постельных клопов в Париже.

Нетрудно было предположить, что МОК ответит. И долго ждать не пришлось.

Какое решение принял МОК?

МОК через несколько дней отстранил Олимпийский комитет России. Причина отстранения — приём в состав олимпийских комитетов новых территорий.

В ОКР на сообщение об отстранении ответили уже привычно жёстко:

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022 года.



На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений.



ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ | Источник: РИА "Новости"

Что это значит для российского спорта?

Первое и главное. С точки зрения поездки наших спортсменов на Олимпиаду не меняется ровным счётом ничего. МОК на протяжении всего года рассматривает условия поездки россиян на Игры в отрыве от национального олимпийского комитета. Атлеты будут проходить индивидуальную процедуру допуска, в ходе которой, видимо, будут подтверждать, что формально никак не связаны с государством. И ОКР как раньше был в стороне, так и сейчас.

Второе. Что касается самого Олимпийского комитета России, тут всё несколько интереснее. С фактический точки зрения изменилось немногое, но есть важный нюанс. Во-первых, МОК наконец-то формализовал санкции в отношении ОКР. До этого ведь были некие рекомендации — странный прецедент в истории спортивного права. А сейчас — отстранение на основе олимпийской хартии, которое можно оспаривать в том же Спортивном арбитражном суде (CAS).

ТОМАС БАХ | Источник: AP 2023

Ещё нельзя не обратить внимание на то, что МОК открыто признал, что принял политическое решение. Когда в состав России вошёл Крым, ОКР никто не отстранял, а в 2023-м — держите ваше наказание. В связи с этим есть вопрос: а теперь именно МОК признаёт государства в тех или иных границах? Или же на Томаса Баха кто-то оказывает давление сверху и даёт ему готовые решения?

Господин Бах, если вас держат в заложниках, вы как-то подмигните.

Почему в переговорах больше нет смысла

Ну, а ОКР всё делает правильно. Понимая, что договориться с международными силами не получится, комитет пошёл на принципиальное исполнение внутренних задач, а не стал играть роль Буриданова осла.

Многие сетуют, мол, ОКР не хватило мудрости и выдержки, как Российскому футбольному союзу, не торопящемуся принимать под своё крыло команды из Крыма и новых территорий, зато поддерживающему контакты с ФИФА и УЕФА.

А что дают нашему футболу эти контакты?

История со стыдливой отменой разрешения выступать на европейской арене российским юношам всё расставила по своим местам.