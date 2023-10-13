«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?

Заседание исполкома МОК в индийском Мумбае ознаменовалось новой серией удивительных высказываний Томаса Баха по «русскому вопросу». Глава олимпийского движения пытался ответить на обвинения из Москвы, доказав, что действия его организации последовательны, основаны на Олимпийской хартии и направлены на предотвращение дискриминации спортсменов. И в конце концов так запутался, что сердито бросил: «Если я буду отвечать на каждый российский комментарий, то не смогу делать больше ничего». Помимо прочего, немецкий чиновник подтвердил казус: несмотря на дисквалификацию Олимпийского комитета России, члены МОК россияне Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев смогут работать как ни в чем не бывало.

У МОК не было времени?

Первым делом журналисты попытались выяснить у Баха, чем нынешняя ситуация с олимпийскими советами ДНР и других новых территорий отличается от 2016 года, когда состав ОКР пополнили организации из Крыма и Севастополя. Семь лет назад никаких санкций в отношении России не последовало, теперь же наш НОК лишен признания на неопределенный срок. «Тут не может быть сравнения, потому что МОК никогда не принимал аннексию Крыма. По факту в 2016 году у нас не было времени, когда этот вопрос был поднят. У нас не было вопросов относительно национальности спортсменов, которые участвовали в Играх-2016 в Рио», — выдвинул свою версию функционер, не уточнив, что ОИ-2016 в Рио прошли в августе, а «крымский вопрос» решался ОКР в декабре 2016-го.

Далее главу МОК спрашивали о задолженности перед ОКР в 8 миллионов долларов, из-за которой российская сторона подала иск в отношении международного комитета в швейцарский суд. Нынешнее наказание России выглядело как бы ответом на этот демарш. Однако Бах уверяет, что деньги от Москвы никто не утаивал, а проблема носит исключительно технический характер: «Мы столкнулись с ситуацией, когда выплаты не могли быть совершены по причине санкций, которые были наложены на платежную систему». Напомню, что множество спортивных и прочих организаций всего мира продолжает взаимодействовать с Россией в финансовой сфере по сей день, несмотря на все санкционные сложности.

Ну и главный вопрос — когда мы узнаем окончательное решение о допуске представителей России в Париж-2024 и о критериях этого допуска. «Дедлайна нет, — в очередной раз прочел свою мантру Бах. — Мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит. Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией. Мы не наказываем спортсменов за решения их властей, наша задача — защитить права спортсменов. Процесс отбора и приглашения спортсменов из России на Олимпиаду будет осуществляться напрямую и по согласованию с международными федерациями, если понадобится, то и национальными федерациями».

Процесс возвращения проходит гладко?

По поводу критериев допуска с медиа объяснялся директор МОК Кит Макконнелл. «Большинство международных федераций уже приняло решение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе, — отметил функционер. — Остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо начале следующего года. Что касается процесса возвращения на соревнования спортсменов в нейтральном статусе, то он проходит достаточно гладко: у нас не было ни одного случая, чтобы национальные федерации отказывались от участия или бойкотировали старты. Мы получили очень позитивный отклик от спортсменов, которые приветствуют участие всех спортсменов из всех стран».

То есть, надо полагать, эксперимент с «тремя фильтрами» (запрет на командные виды и коллективные дисциплины, недопуск спортсменов из ЦСКА и «Динамо», требование «политического нейтралитета») признан успешным и будет распространен на Олимпиаду-2024 для россиян под нейтральным флагом. Кстати, насчет флага Бах выдал удивительный инсайд. «На форуме олимпийцев мы получили отклик, особенно от Африканского континента, который попросил рассмотреть вопрос отмены ограничений и условий, принятых в отношении российских и белорусских спортсменов. Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации», — признался глава МОК.

Как мы знаем, на том же самом форуме олимпийцев в Лозанне за нас вступались также представители Армении и Йемена. Тем удивительнее становится молчание российских членов МОК Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева. Ведь Бах сейчас подтвердил: они сохранили свои полномочия, несмотря на события вокруг ОКР. «Члены МОК не представляют Россию в международном комитете, они представители МОК в России, — напомнил олимпийский лидер. — Для того чтобы удостовериться в одинаковом подходе к атлетам и официальным лицам, комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой: ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армией, они не поддерживали конфликт на Украине».

Олимпиада как частная лавочка

Собственно, наднациональный статус членов МОК был оформлен более ста лет назад основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Французский барон, следуя моде и этике своего времени, видел международный комитет неким элитным клубом с пожизненным членством, которое можно приобрести только по рекомендации других членов. Кое-что из этих установок поменялось (например, у Исинбаевой членство сейчас временное, и ее срок заканчивается в 2024 году). Но суть осталась: олимпийские функционеры считают себя некими аристократами-космополитами, уполномоченными решать спортивные судьбы планеты. Причем эта миссия как бы назначена им свыше.

В реальности все понимают, что в современном мире быть выше национальных или блоковых интересов практически невозможно. Тот же Шамиль Тарпищев стал членом МОК в 1996 году, когда возглавлял Госкомитет РФ по спорту, а тогдашний глава МОК Хуан Антонио Самаранч был обласкан президентом России Борисом Ельциным. Великая российская легкоатлетка Елена Исинбаева приходила в МОК в 2016 году после своего недопуска на Игры в Рио — под флагом борьбы за права наших олимпийцев. Навряд ли у кого-то из них был бы шанс избраться без поддержки нашего спортивного сообщества. И в таких условиях рассуждать, что они «ни к чему не причастны», просто смешно.

Ключевой момент во всех этих дискуссиях — являются ли Олимпийские игры достоянием человеческой цивилизации со строго очерченными и понятными правилами или это частная лавочка, в которой сотня аристократов-космополитов может творить все, что им заблагорассудится. Томас Бах, выкидывая в отношениях с Россией один фортель за другим, пока ведет себя именно как самодержец, которому позволено трактовать Олимпийскую хартию по своему усмотрению, выгонять из спортивной семьи кого угодно до «дальнейшего уведомления» и принимать назад. Насколько корректно такое поведение и чем оно может аукнуться в будущем? Думаю, очень скоро мы это узнаем.