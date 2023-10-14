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13:49 (мск), источник: Sport24

Навка: «МОК роет себе могилу недопуском российских спортсменов»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

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Источник: Sport24

В четверг, 12 октября, МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения им в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ: Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы Олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов. Российский спорт — один из самых конкурентных в мире. Во многих видах мы первые с отрывом, как в фигурном катании. А сейчас такими действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на Играх.

Сегодня фигурное катание в России на таком уровне, что скорее международные соревнования теряют в качестве, чем мы. В остальных видах спорта наши спортсмены могут потерять навыки из-за отсутствия должной конкуренции в условиях без Олимпиады. Но в фигурном мы не теряем ничего», — сказала Навка в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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