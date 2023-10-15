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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

В оргкомитете ОИ-2028 хотят увидеть на Играх сборную Конфедерации ирокезов по лакроссу

Руководитель оргкомитета Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман выразил надежду, что в соревнованиях по лакроссу на Играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в формате 6×6, сможет попробовать принять участие сборная Конфедерации ирокезов.

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Источник: AP 2023

С лета прошлого года эта команда, состоящая из шести этнических групп североамериканских индейцев, живущих на территории США и Канады, именуется как Хауденосауни.

Сборная, представляющая Конфедерацию ирокезов, регулярно участвует в чемпионатах мира и других турнирах под эгидой World Lacrosse отдельной командой. Однако для её выступлений на Олимпийских играх на данный момент нет оснований.

Источник: AFP 2023

«Коренные жители Северной Америки создали лакросс. Если бы мы могли найти решение, позволяющее им выступать, это было бы невероятно. Сегодня у нас его нет, потому что оно требует от МОК создания структуры соревнований, отличной от нормы… Я понимаю, что это непростое решение, но нам бы хотелось его увидеть. Думаю, это будет действительно мощный момент для нашей страны и спорта», — приводит слова Вассермана Sportico.

В 2022 году организаторы Всемирных игр не пригласили сборную Хауденосауни на соревнования, поскольку не признали их суверенной нацией.

Лакросс наряду с крикетом, бейсболом/софтболом, сквошем и флаг-футболом были рекомендованы к включению в программу ОИ-2028 исполкомом МОК. Формально это решение должна утвердить сессия МОК 16 октября.

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