МОК решительно отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) критически относится к попыткам правительств отдельных стран вмешиваться в процесс принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом во время сессии МОК в Мумбаи (Индия) заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд.

«В целом спортивное сообщество проявило сильную поддержку возвращению индивидуальных нейтральных спортсменов на международные соревнования, что было подтверждено во время Международного олимпийского форума в Лозанне», — сказал Маклауд.

«В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — сказал он.