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10:38 (мск), источник: ТАСС

МОК решительно отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян к участию в соревнованиях при соблюдении ряда условий.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) критически относится к попыткам правительств отдельных стран вмешиваться в процесс принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом во время сессии МОК в Мумбаи (Индия) заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд.

«В целом спортивное сообщество проявило сильную поддержку возвращению индивидуальных нейтральных спортсменов на международные соревнования, что было подтверждено во время Международного олимпийского форума в Лозанне», — сказал Маклауд.

«В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — сказал он.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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