МОК одновременно изберет столицы зимних Игр 2030 и 2034 годов
Места проведения Олимпиад будут определены в следующем году на сессии Международного олимпийского комитета в Париже.
Места проведения Олимпиад будут определены в следующем году на сессии Международного олимпийского комитета в Париже.
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сразу избрать места проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Такое решение большинством голосов было принято на 141-й сессии МОК в Индии.
Утверждение мест проведения двух зимних Олимпиад состоится в следующем году на сессии МОК в Париже.
На проведение зимних Игр сейчас претендуют США, Швейцария и Франция. В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Италии.