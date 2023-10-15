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12:37 (мск), источник: ТАСС

МОК одновременно изберет столицы зимних Игр 2030 и 2034 годов

Места проведения Олимпиад будут определены в следующем году на сессии Международного олимпийского комитета в Париже.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сразу избрать места проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Такое решение большинством голосов было принято на 141-й сессии МОК в Индии.

Утверждение мест проведения двух зимних Олимпиад состоится в следующем году на сессии МОК в Париже.

На проведение зимних Игр сейчас претендуют США, Швейцария и Франция. В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Италии.

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